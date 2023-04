Jos Verstappen kreeg na de Grand Prix van Saoedi-Arabië veel kritiek voor het zogenaamd live op tv niet feliciteren van winnaar Sergio Pérez. Ten onrechte, zo bleek destijds al snel uit andere (volledige) beelden: Verstappen feliciteerde de Mexicaan namelijk wel degelijk. Ook Pérez bevestigde dat en hij neemt het in internationale media op voor Verstappen senior.

“We hebben de handen geschud, maar dat heeft niet iedereen laten zien”, aldus een stellige Pérez tegenover persbureau AP. Hij vond het nodig om er wat over te zeggen. “Ik zag namelijk dat er nogal wat over is geschreven op social media. Soms willen mensen blijkbaar verhalen verzinnen die er niet zijn.”

Pérez heeft naar eigen zeggen een prima relatie met de vader van zijn teamgenoot. “Jos en ik respecteren elkaar. We weten allemaal dat het maar sport is, zo behandelen we het ook.”



