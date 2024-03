Het illustere Lola keert na ruim tien jaar terug in de motorsport. Het Britse merk maakte ooit furore als chassisbouwer in de Formule 1, maar is de laatste jaren in vergetelheid geraakt. Echter, Lola maakt binnenkort een langverwachte comeback dankzij een samenwerking met Yamaha in de Formule E.

Donderdag werd bekendgemaakt dat Lola Cars en Yamaha in de toekomst samen op de grid staan. Het merk kent een rijke geschiedenis in de motorsport maar zat in 2012 aan de grond. In 2022 werd Lola Cars gekocht door de Britse zakenman Till Bechtolsheimer, met het doel om de legendarische naam weer op de kaart te zetten. “We zijn ongelooflijk enthousiast om samen te werken met Yamaha terwijl we meedoen aan het FIA Formule E Wereldkampioenschap”, laat Bechtolsheimer weten middels een persbericht.

Voor Yamaha is het ook een terugkeer in de autosport. In 1997 stond het merk voor het laatst aan de start van een race op vier wielen, toen het motoren leverde aan het Arrows-team. De Japanse fabrikant is tegenwoordig vooral bekend om zijn werk in de MotoGP. De Formule E is belangrijk nieuw terrein voor het bedrijf. “Yamaha wil met deze samenwerking het onderzoek en de ontwikkeling van verschillende technologieën die bijdragen aan duurzaamheid versnellen”, aldus directeur Heiji Maruyama.

Lola in de Formule 1

De auto’s van Lola hebben in het verleden meegedaan aan onder andere IndyCar, Le Mans en natuurlijk Formule 1. Het merk – dat in 1958 werd opgericht door Eric Broadley – leverde jarenlang chassis voor de grootste F1-teams.

In 1997 stond Lola voor het eerst zelf aan de start van een seizoen. Onder druk van hoofdsponsor MasterCard deed het merk mee met een auto die feitelijk nog lang niet klaar was voor deelname. Na een dramatische kwalificatie tijdens het openingsweekend in Australië (coureurs Vincenzo Sospiri en Ricardo Rosset waren 11 seconden langzamer dan de snelste tijd van Jacques Villeneuve) kwam er meteen een einde aan het F1-avontuur.

Vincenzo Sospiri in de Lola T97/30 Ford tijdens het raceweekend in Melbourne, 1997 (Motorsport Images)

