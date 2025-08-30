Zoals wel vaker dit seizoen verliep de vrijdag voor Max Verstappen en Red Bull niet zoals gehoopt; op zaterdag volgde echter de beloning voor hard werken. “We hebben veel veranderd aan de afstelling, zelfs na de derde vrije training. En we zijn de goede richting opgegaan”, concludeerde de Nederlander in Zandvoort na de kwalificatie.

Dat Verstappen enorm in zijn nopjes was met de derde plek op de startgrid mag geen wonder heten; je zou het een beloning kunnen noemen. Na de eerste twee vrije trainingen in eigen land was het vrijdag nog maar de vraag hoe realistisch een podiumplaats op zondag zou zijn. Die kans is na de kwalificatie echter aanzienlijk te noemen. Met dank aan het harde werken van team en coureur.

Al in een eerste reactie na afloop sprak Verstappen van “het beste gevoel tot nu toe in de auto dit weekend.” Hij verklaarde zich nader. “Alles kwam samen in de kwalificatie. Dat we niet op het niveau van McLaren zitten (Oscar Piastri en Norris bezetten plekken 1 en 2, red.) is duidelijk. We zijn niet de sterkste, maar slecht is het zeker niet. Laten we hopen op iets moois tijdens de race. Ik weet dat we de auto’s die achter me staan, voor kunnen blijven. En wat er vervolgens vóór mij gebeurt, heb ik niet in de hand. Maar we zijn zelf in elk geval de goede richting op gegaan met de aanpassingen aan de auto en dat is fijn.”

