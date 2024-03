De compliance-afdeling van de FIA heeft op basis van eigen onderzoek geconcludeerd dat voorzitter Ben Sulayem onschuldig is. Eerder deze maand werd deze verdacht van het interfereren met Formule 1-races. Een anonieme klokkenluider verklaarde dat de bemoeienissen van Sulayem invloed hadden gehad op de uitslag van de GP van Saoedi-Arabië en het goedkeuren van het circuit in Las Vegas.

De FIA zette – à la Red Bull – zelf een onderzoek in gang naar de beschuldigingen. Volgens een officieel persbericht van de organisatie heeft de compliance-afdeling, met behulp van externe adviseurs, de aantijgingen van de hand gedaan. “Op basis van het onderzoek is er unaniem besloten dat er geen bewijs is dat de FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zich ergens mee heeft bemoeid”, luidt het statement.

De FIA geeft aan dat er een rigoureus onderzoek is uitgevoerd, waarbij er tenminste elf getuigen zijn verhoord. Het gehele proces zou zo’n dertig dagen hebben geduurd. “De aantijgingen waren ongefundeerd en er was genoeg bewijslast voor de FIA om de president vrij te spreken van enig wangedrag.”

Bemoeienissen tijdens een race

Sulayem werd ervan verdacht dat hij tijdens de GP van Saoedi-Arabië de stewards zou hebben geforceerd om Aston Martin-coureur Fernando Alonso geen tijdstraf op te leggen. Hierdoor eindigde de tweevoudig wereldkampioen op het podium. Mocht de penalty wel zijn uitgedeeld, dan had Mercedes-coureur George Russell op de derde plaats gestaan. Later werd Sulayem ervan verdacht zich bemoeid te hebben met het vervroegd goedkeuren van het circuit in Las Vegas. In het persbericht bedankt de FIA haar voorzitter voor zijn meewerking en transparantie gedurende het onderzoek.

