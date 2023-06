Als het op de aanmelding van nieuwe teams aankomt, dan gaat de FIA het volledig volgens het boekje spelen. Dat heeft FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem duidelijk gemaakt in een interview met Grand Prix 247. De FIA-topman benadrukt dat hij de belangen van de teams niet boven de regels van de sport zal stellen.

De FIA – en dan vooral voorzitter Ben Sulayem – is altijd groot voorstander geweest van de uitbreiding van de grid. Vanuit de Formule 1 zelf is daar echter de nodige weerstand tegen geweest. Desondanks heeft de FIA eerder dit jaar de mogelijkheid aangeboden voor nieuwe teams om zich aan te melden, waar verschillende kandidaten op af zijn gekomen. Vanuit de teams zelf blijft er behoorlijk wat terughoudendheid over deze nieuwe kandidaten.

“We zijn het er over eens dat het goed is om een nieuw team te hebben”, verklaart Ben Sulayem. “Maar we kunnen de bestaande teams niet dwingen om ja of nee te zeggen, dat is aan hen zelf. We snappen de zorgen van de teams ook wel, die delen we zelf ook. Maar er zijn natuurlijk nog steeds regels. We kunnen niet de ene aanmelding tegenhouden omdat we een andere keuze hebben en we kunnen ze ook niet afwijzen als ze alle zaakjes op orde hebben.”

“Ik snap de zorgen van de teams”, vervolgt de FIA-voorzitter. “Maar wij houden ons aan de regels, dus ik hoop dat de teams onze positie ook begrijpen. Dat is de enige manier waarop we samen verder kunnen. Want ik zal absoluut niet de regels breken als het aankomt op de toevoeging van een nieuw team.”

Liberty Media ziet problemen

Liberty Media-CEO Greg Maffei beweert zelf open te staan voor nieuwe teams, maar naar zijn idee loopt een uitbreiding van de grid tegen enkele structurele problemen aan. “De sport is er tegenwoordig niet op gebouwd”, zei hij in de Walker and Dunlop podcast. “Er zijn vier of vijf paddocks waar het gewoon niet mogelijk is een elfde team toe te voegen. Misschien is dat op te lossen met wat tijd en geld. Maar dat is niet zomaar gedaan. In Vegas zal het geen probleem zijn omdat wij daarom gedacht hebben. Het prijzengeld blijft ook een probleem, omdat de teams niet zo enthousiast zijn om dat geld met z’n elven te verdelen.”

