Bent Viscaal maakt de overstap naar de endurance-racerij, met de Nederlandse coureur die komend seizoen in de ELMS uitkomt voor Algarve Pro Racing.

In de European Le Mans Series, zoals dit kampioenschap voluit heet, zal Viscaal een auto delen met de Duitse Sophia Flörsch. Viscaal, 22, kwam afgelopen seizoen uit in de Formule 2, met als hoogtepunt twee podiumplekken. Nu stapt hij dus over van de formulewagens naar de langeafstandsracerij.

“Het heeft lang geduurd, maar ik kan nu eindelijk mijn plannen voor dit seizoen presenteren. Ik heb me lang op eenzitters gefocust, maar vanwege verschillende, onverwachte omstandigheden bleek doorgaan in de formulewagens voor mij in 2022 onmogelijk”, vertelt Viscaal.

Viscaal weet dat hem in de prototypes een nieuwe ervaring en nieuwe auto’s wachten, maar: “Ik ben er klaar voor en heb er ontzettend veel zin in.” De afgelopen tijd heeft Viscaal zich ook al voorbereid op zijn nieuwe uitdaging. Onder meer met deelname – en een podiumplek – in de virtuele 24 Uur van Le Mans. De echte 24 Uur van Le Mans maakt overigens geen deel uit van de ELMS-kalender.

Lees ook: Viscaal maakt in 2021 Bahrein Formule 2-debuut met Trident

Sprong in het diepe

Het ELMS-seizoen begint op 17 april voor Viscaal. Wat zijn verwachtingen betreft, toont hij zich realistisch, maar ambitieus. “Het wordt een sprong in het diepe voor me, maar daar draai ik mijn hand niet voor om. Uiteindelijk wil ik met Algarve Pro Racing en mijn teamgenote om podiumplekken strijden.”