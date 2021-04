De Nederlandse coureur Bent Viscaal zal de rest van het Formule 2-seizoen uitkomen voor Trident, nadat hij ook in Bahrein al in actie kwam voor het Italiaanse team.

Dat heeft Viscaal zelf via Twitter bekendgemaakt. “Ik ben heel blij dat ik kan aankondigen dat ik fulltime met Trident mee zal doen aan de Formule 2”, zo meldt de 21-jarige coureur uit Albergen.

Viscaal reed zoals gezegd ook in het openingsweekend van het Formule 2-seizoen al voor Trident. Hij had toen slechts een deal voor dat weekend, maar deze is – ook na een goede driedaagse test afgelopen week – dus verlengd.

Lees ook: Viscaal maakt in Bahrein Formule 2-debuut met Trident

Viscaal heeft dit seizoen de stap naar de Formule 2 gezet nadat hij in 2019 en 2020 in de Formule 3 uitkwam. In 2020 won hij één race in de Formule 3 en eindigde als dertiende in de eindstand.

Bij het openingsweekend in Bahrein stond behalve Viscaal ook landgenoot Richard Verschoor aan de start, maar dan voor MP Motorsport. Of hij later dit jaar weer in actie komt, is nog niet duidelijk.

Het Formule 2-seizoen gaat eind mei verder, als de opstapklasse in het Formule 1-voorprogramma in Monaco racet. De Formule 2-kalender telt inclusief Monaco nog zeven raceweekends.

Lees ook: Verschoor vierde in zenuwslopende Formule 2-feature race in Bahrein