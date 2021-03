Verschoor vierde in zenuwslopende Formule 2-feature race in Bahrein

Richard Verschoor heeft voor de tweede keer de vierde plaats in de Formule 2 gepakt op het Bahrain International Circuit. De Nederlander profiteerde optimaal van de safety car halverwege de race en nam een tijdje de leiding over in de feature race, maar zag de zege naar Alpine-junior Guanyu Zhou gaan.

Na vier bochten wordt al de gele vlag gezwaaid en komt de safey car de baan op. Ferrari-junior Robert Schwartzman remt te laat en tikt daarbij Williams-reserve Roy Nissany van de baan, die direct uitvalt. De Rus krijgt een drivethrough-penalty voor het incident en zijn race zit er dan virtueel gezien op.

Halverwege de race komt de virtuele safety car om de auto van Gianluca Petecof achter de vangrails te zetten. De Braziliaan moest zijn auto noodgedwongen aan de kant zetten omdat de brandblusser aan boord van zijn bolide was afgegaan.

Verschoor pakt leiding

Verschoor, startend vanaf de vijfde plaats, profiteert optimaal van die situatie: de Nederlander maakt vanaf de derde plaats een pitstop en pakt bij de herstart al meteen de tweede plaats. In ronde twintig slaat Verschoor nogmaals toe en neemt hij, met nog twaalf ronden te gaan, de leiding over in de race. Hij rijdt dan met kleine stappen weg van de indrukmakende Oscar Piastri.

Dat gat wordt alleen niet groot genoeg om rustig naar de eindstreep te cruisen. Zhou en Piastri blijven de druk opvoeren bij Verschoor. Met nog vijf ronden te gaan liggen de drie dicht bij elkaar en waagt de Chinese Alpine-junior het in bocht vier. Verschoor geeft Zhou maar net genoeg ruimte, maar kan niet voorkomen dat hij de leiding overneemt. Achter Verschoor zijn het dan Dan Ticktum en Piastri die hard vechten en dat pakt uiteindelijk slecht uit voor de Australiër, die na een tik uit de race valt.

Terugval

De virtuele safety car lijkt dan ademruimte te bieden voor Verschoor, maar met nog anderhalve ronde te gaan wordt de groene vlag weer gezwaaid. De banden van Verschoor zijn dan niet meer optimaal en Ticktum slaat meteen toe. Het is een ronde later Liam Lawson die Verschoor onder druk zet en ook hij gaat voorbij aan de Nederlander, die net buiten het podium valt.

Verschoor debuteerde dit weekend in de Formule 2 en maakte gisteravond al indruk bij de tweede sprintrace. Hij moest de race vanaf de 22ste plaats starten nadat hij in de eerste sprintrace uitviel na een tik van Ticktum, maar knokte zich naar de vierde plaats.