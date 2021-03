Hamilton: ‘Verandering aan reglement voor vloer was bedoeld om ons af te remmen’

Lewis Hamilton stelt dat de veranderingen aan de vloer voor dit jaar als doel hadden om Mercedes af te remmen. De Brit vergelijkt de situatie met de reglementswijziging in 2020, toen teams verplicht werden om in de kwalificatie en de race dezelfde motorstand te gebruiken: “Dat was om dezelfde reden.”

Vorig jaar maakte de FIA bekend dat er in 2021 met minder downforce gereden zou worden, met name op verzoek van bandenleverancier Pirelli. Zij merkten op dat de druk op de banden te groot werd op Silverstone, waar Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Carlos Sainz te maken kregen met lekke banden laat in de race. Door de reglementswijziging rijden de teams met zo’n tien procent minder downforce, te danken aan die aanpassingen aan de vloer dus.

Mercedes had het bij de testdagen al moeilijk met de achterkant, wat Hamilton aantoonde door de grindbak in te spinnen. Dit zou komen door de zogenaamde ‘low-rake’ dat het team gebruikt, waarbij auto niet veel hoger ligt aan de achterkant dan de voorkant. Auto’s met een hoge rake, zoals de Red Bull, zouden profijt hebben van de nieuwe regels, zoals Mercedes-teambaas Toto Wolff op vrijdag al stelde. Hamilton voelde de gevolgen van de wijzigingen in de kwalificatie, waar hij bijna vier tienden moest toegeven op Max Verstappen.

“Het is geen geheim dat ze die regels hebben veranderd om ons af te remmen”, vertelt Hamilton bij de persconferentie voor de top drie van de kwalificatie. Hij brengt daarna een moment op uit 2020, toen de FIA voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix besloot om de regels omtrent motorstanden wijzigde. Door die regel moesten teams in de race met dezelfde motorstand rijden als de race.

“We hadden vorig jaar natuurlijk ook al de veranderingen aan onze motoren om dezelfde reden. Maar dat is prima, we houden van een uitdaging en we laten onze koppen niet hangen. We werken gewoon heel hard en doen ons best, dat is wat we zullen blijven doen”, besluit de zevenvoudig wereldkampioen.