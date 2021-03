Hamilton onder de indruk van Verstappen en Red Bull: ‘Hij was zo snel’

Lewis Hamilton is er niet in geslaagd polepositie te veroveren voor het openingsnummer van het seizoen. Hamilton bemachtigde op het Bahrain International Circuit de tweede startplek, meer zat er volgens de wereldkampioen niet in. “Ik heb alles gegeven wat ik in me had, maar dat was jammer genoeg niet genoeg.”

In de eerste run tijdens Q3 geeft Hamilton slechts twee honderdsten toe op Max Verstappen in zijn Red Bull, maar in zijn tweede run zet de Nederlander de puntjes op de i. Hamilton verzekert zich wel van een plek op de eerste startrij, maar de kloof naar de polesitter is met bijna vier tienden aanzienlijk.

“Felicitaties aan Max, hij heeft geweldig werk geleverd”, reageert de Brit sportief meteen na de kwalificatie. Hamilton mag dan wel zevenvoudig wereldkampioen zijn en 98 poleposities achter zijn naam hebben, hij is erg onder de indruk van Verstappen en Red Bull. “Hij was zo snel tijdens dat laatste rondje. Ik heb alles gegeven wat ik in me had, maar dat was jammer genoeg niet genoeg.”

Hamilton is er dan ook van overtuigd dat er tijdens de kwalificatie in Bahrein niets aan Verstappen te doen was. “Er valt altijd wel ergens tijd te winnen, maar dit was het beste wat ik kon doen. Ik heb absoluut het maximale uit de auto gehaald.”

Ondanks het mislopen van de polepositie bekijkt Hamilton de situatie positief. “Ik denk dat we goed werk hebben geleverd sinds de wintertest. Iedereen in de fabriek heeft geweldig gewerkt, onze aerodynamici geven ons steeds de juiste informatie om de kloof naar Red Bull te dichten. Tijdens de wintertest hadden we niet gedacht zo dicht bij Red Bull te zitten”, besluit de wereldkampioen.

