Mediapas: Straatracende coureurs, Alonso aangehouden: dit beleefde onze huisfotograaf door de jaren in Bahrein

In onze videorubriek Mediapas nemen we je tijdens de Grand Prix-weekends mee op pad naar en in de paddock. Op weg naar het Bahrain International Circuit vertelt huisfotograaf Peter van Egmond over zijn ervaring in de eilandstaat. Van Egmond komt al in Bahrein sinds 2004 en heeft er sindsdien van alles meegemaakt. “Op een keer kwamen er drie racende dwazen me voorbij op de snelweg, bleek dat het allemaal F1-coureurs waren.”

