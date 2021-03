Bottas over die ene scène in Drive to Survive: ‘Ach, Finnen zijn graag naakt, zeker in de sauna’

Het is, in elk geval op social media, misschien wel een van de meest veelbesproken scènes van seizoen drie van de Netflix-show Drive to Survive: Valtteri Bottas die letterlijk met de billen bloot gaat in de sauna. De Finse Mercedes-ster kan er zelf wel (een beetje) om lachen. “Ik weet zeker dat erover gesproken zal worden.”

In interview met FORMULE 1 Magazine kan het na de gebruikelijke beleefdheden niet achterwege blijven: Bottas gaf zich in aflevering drie van de nieuwe Drive to Survive-reeks volledig bloot. Ook letterlijk. Onder meer collega en pretletter Daniel Ricciardo kon het niet laten er toch even op in te gaan.

Imagine I’m not the first to comment on it 😆 but still not sure how I feel about seeing ALL of Bottas in DTS 🙈 — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) March 20, 2021

Valtteri Bottas. You may know him from Netflix. 🍑😘 pic.twitter.com/tjLmD4jNsQ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 25, 2021

Dus, is de vraag met gepaste excuses aan Bottas, heeft deze nu al fameuze scène hem al veel opmerkingen of grappen aan zijn adres opgeleverd? Of misschien juist nieuwe volgers? “Niet echt”, grijnst hij.

“Ik weet zeker dat erover gesproken zal worden, maar misschien begrijpen sommige mensen gewoon niet hoe Finnen in elkaar zitten. Wij Finnen zijn graag naakt, zeker in de sauna. Dat is vrij normaal”, legt Bottas lachend uit. “Dus als erover gesproken wordt, ach…”

Het volledige interview met Bottas is binnenkort in een editie van FORMULE 1 Magazine te lezen. Bottas vertelt daarin onder meer over karten op spekgladde banen in Finland, rally-ritjes met Toto Wolff, zijn eerste auto (‘een Ford Cougar met een dikke subwoofer achterin’), muziek en nog veel meer.