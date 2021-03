Preview: Bereid je voor op een prachtig gevecht tussen Verstappen, Hamilton en Bottas

De fans wilden een gevecht en een gevecht is wat ze gaan krijgen. De Grand Prix van Bahrein die straks om 17.00 uur van start gaat, is het eerste van mogelijk nog vele ‘dogfights’ tussen Red Bull en Mercedes, zoals Mercedes-baas Toto Wolff het noemde. De eerste tik op zaterdag werd door Max Verstappen uitgedeeld, heeft Red Bull op vanavond ook nog een uppercut in petto?

Game on! Maar nu echt. De afgelopen jaren werd er in de aanloop naar een nieuw seizoen gehoopt maar nu is het moment daar. Max Verstappen begint het seizoen eens een keer niet op achterstand. Natuurlijk biedt de poleposition nul garantie, de Grand Prix van Bahrein moet nog gereden worden en Mercedes zal gedurende het seizoen ook echt niet stilzitten maar zoals Verstappen zelf al opmerkte: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt bij Red Bull.”

Het was pas het eerste meetmoment, een moment dat Verstappen wilde afwachten voordat hij ook maar iets wilde zeggen over het niveau van de RB16B. “De auto werkt goed en hij is echt heerlijk om mee te rijden. Omdat de balans zo goed is, kon ik in het laatste rondje extra pushen.” In die laatste omloop ging het zo hard dat ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton moest toegeven dat er niet meer in zat dan een tweede startplaats: “Hij was zo snel, ik heb alles gegeven wat ik in me had maar dat was jammer genoeg niet genoeg.”

Pirelli op examen

Maar nu wachten er 57 ronden, wat valt er op te maken uit de longruns van vrijdag? In ieder geval dat het vanmiddag erg spannend wordt. Verstappen, Hamilton en Bottas starten alle drie op de medium banden, in hun longruns tijdens de tweede vrije training op vrijdagavond noteerden zij respectievelijk gemiddeld een 1.37.5, 1.37.7 en 1.38.2. Van runs op de harde banden is weinig bekend, Verstappen probeerde ze op zaterdagmiddag nog even maar longruns zijn er niet mee gereden.

De race op zondag is voor Pirelli ook een klein examen nu er op de aangepaste banden gereden wordt, deze versie zou het langer moeten volhouden. Het asfalt in Bahrein staat bekend als ruw, in combinatie met de hoge baantemperaturen is het allebehalve vriendelijk voor het rubber. De bandenfabrikant denkt dat een tweestopper de beste optie is met de medium als beginband, zoals de top 3 en overigens ook Pierre Gasly vanaf P5 de race zullen aanvangen. Na ongeveer 18 ronden worden de mediums vervangen door de hards waarna de laatste 18 van de 57 ronden van de race ook weer op de mediums zullen worden gereden.

Degenen die op softs starten, zullen ook twee keer binnenkomen voor hards (na 14 rondjes) en 24 rondjes later vervolgens naar mediums switchen voor de laatste 19 rondjes., verwacht Pirelli. Soft en twee keer medium is ook nog een optie voor wie de gele band op voorraad heeft, sneller is het niet. Mocht het sterk afkoelen, is soft-hard-soft ook nog een optie.

Het weer

In de woestijn is het niet zo recht-toe-recht-aan als je misschien zou verwachten. Er wordt een winderige avond verwacht in Manama, geen zandstorm zoals tijdens de wintertest maar wel een flinke bries met invloed. Verstappen legde dat naderhand nog uit bij Sky Sports, vooral in de eerste bocht en in de middensector is het van grote invloed.

”Op zaterdag konden we echt laat remmen voor bocht 1, voor de race is het maar de vraag. Het verandert constant en dat maakt het erg lastig. Met de wind in de rug wordt je bijvoorbeeld in bocht 11 er soort van ingesmeten. Daardoor is het erg verraderlijk.”

Wie waren de verrassingen, wie viel er tegen op zaterdag?

De eerste verrassing is al genoemd, Pierre Gasly was ontzettend sterk in Q3 en beloonde zichzelf met een vijfde plek. De geupgrade Honda-motor is beresterk, haalde Toto Wolff naderhand nog aan, de positie van Alpha Tauri in dat kader is alleszeggend. Voor Gasly staat zijn boezemvriend Charles Leclerc, mogelijk ook tot zijn eigen verrassing, de Ferrari is zeker sneller dan vorig jaar maar oogde het hele weekend vooral in de handen van Leclerc nerveus.

“Ik weet niet hoe het er van buitenaf zag, maar ik ben het hele weekend al aan het worstelen”, aldus Leclerc. Teamgenoot Sainz kon een sterk kwalificatiedebuut niet afmaken in Q3, de Spanjaard kampte bovendien met een mysterieus softwareprobleem waardoor zijn motor er even mee op hield. Hij start vanaf P8. En is de P9 van Fernando Alonso nou een bevestiging, een verrassing of en bevestiging? Het is hoe dan ook mooi om de tweevoudig wereldkampioen in de top 10 te zien. “Er staan wat jongens achter ons die een betere pace hebben, maar als we een goede start hebben en een goede strategie, dan kunnen we zeker punten pakken”, aldus Alonso, strijdvaardig als altijd.

De zesde en zevende plek van McLaren-duo Daniel Ricciardo en Lando Norris is louter een bevestiging. Met de Mercedes-motor achterin belooft de papaya formatie een stabiele subtopper te worden. Het gat tussen de twee (47 duizendsten) is mogelijk een voorbode van meer vuurwerk in 2021. Verder naar achteren staat op P11 Sergio Perez. De Mexicaan had zich zijn kwalificatiedebuut ongetwijfeld anders voorgesteld, in Q2 zag hij zijn eerste rondje op mediums geschrapt worden wegens het overschrijden van de track limits. Perez durfde het aan het nog een keer te proberen op mediums en reed een tijd die drie tienden langzamer was dan Verstappen. Hij werd echter door de concurrentie voorbijgestreefd toen deze in de slotfase voor softs koos om Q3 te halen.

Perez haalde het niet op 35 duizendsten. Consequentie is echter wel dat hij vanaf P11 vrije bandenkeuze heeft, normaal gesproken wordt dat de harde band. Daarmee mag hij vervolgens zijn uitmuntende bandenmanagement gaan etaleren en wellicht nog voor een verrassing zorgen. Daarachter staan Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen die bij de gratie van pech of fouten van de mensen achter hen Q2 wisten te halen. Yuki Tsunoda leek voorbestemd voor Q3 maar kwam daarvoor een halve tel tekort.

Uiteraard wist Mister Saturday himself George Russell Q2 te halen maar overtuigend was dit niet. Terwijl een groot deel van het veld zich opmaakte voor zijn laatste run, spinde Nikita Mazepin in bocht 1 met een gele vlag daar als gevolg. Voornaamste slachtoffers waren Esteban Ocon en Sebastian Vettel, zij zijn nu veroordeeld tot een inhaalrace. Op de laatste rij staan zoals verwacht de twee Haas-debutanten, een plek waar Mick Schumacher en Nikita Schumacher naar waarschijnlijkheid aan zullen moeten wennen.

