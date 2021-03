Pérez zoekt geen excuses: ‘Mijn rondje was gewoon niet goed’

Terwijl Max Verstappen in Bahrein de polepositie veroverde, raakte Sergio Pérez tijdens zijn eerste kwalificatie voor Red Bull niet verder dan Q2. Ondanks het tegenvallende resultaat op zaterdagavond is de Mexicaan optimistisch. “Elke kilometer die ik met deze auto rij, helpt.”

Voor Sergio Pérez duurde zijn eerste kwalificatie voor Red Bull minder lang dan gehoopt. De Mexicaan gokte tijdens Q2 – net als onder meer Verstappen en de Mercedes-coureurs – op de mediumband, maar die zet pakte slecht uit. Pérez raakte niet verder dan de elfde tijd en mocht zijn RB16B nog voor money time in de garage parkeren.

“Dit is niet de ideale start van mijn seizoen”, reageert de Mexicaan na afloop van de kwalificatie voor de camera van Ziggo Sport, “maar we boeken vooruitgang.” Pérez is naar eigen zeggen nog niet helemaal vertrouwd met zijn nieuwe bolide. “Deze auto heeft een bepaalde rijstijl nodig. Na de derde vrije training hebben we een stap gezet, maar dat was niet genoeg. Mijn rondje was gewoon niet goed.”

Pérez blijft strijdvaardig voor de race, al zal ook dat een leermoment zijn. “Hopelijk kunnen we morgen beter doen. Bovendien helpt elke kilometer die ik met deze auto rij.” Door de elfde startplek heeft de Mexicaan wel een vrije bandenkeuze voor de openingsrace van het seizoen. “Hopelijk levert ons dat morgen wat op”, besluit Pérez.

