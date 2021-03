Pérez moet nog gevoel krijgen in RB16B in kwalificatierun: ‘Snelheid in langere runs is beter’

Segio Pérez zegt dat hij nog een gevoel moet krijgen voor de RB16B in de kwalificatiemodus. Hij kwam in die runs nog ruim een halve seconde tekort op teamgenoot Max Verstappen, al zijn de verschillen in de langere runs weer kleiner: “Ik voel me comfortabeler in de lange runs.”

Red Bull kende een goede vrijdag op het Bahrain International Circuit. Max Verstappen stond tweemaal bovenaan terwijl Pérez de zesde en tiende tijd noteerde. De Mexicaan kwam wel ruim zes tienden tekort op zijn teamgenoot en was na afloop van de twee vrije trainingen niet helemaal tevreden. Hij geeft toe dat er nog wel wat werk te doen is.

“We zetten de hele tijd grote stappen”, vertelt Pérez. “Samenvattend denk ik dat we nog wel wat werk te verrichten hebben voor de korte runs. Ik heb de auto nog niet helemaal in de hand. Ik moet nog steeds veel nadenken bij de dingen die gebeuren in de auto. Het lijkt nog niet vanzelfsprekend te gaan”, aldus de Mexicaan.

Langere runs beter

Ondanks het feit dat Pérez verbeterpunten ziet voor de kortere runs, is hij wel te spreken over zijn gevoel op de langere runs. “Ik voel me comfortabeler in de lange runs. Ik heb het gevoel dat de snelheid er wel in zit bij de langere runs, dus dat is positief. We hebben wel nog wat werk te verrichten wat prestaties betreft en met name op de zachte band, we zullen onszelf nog wel verbeteren”, aldus de Red Bull-coureur.

Pérez heeft het wel al naar zijn zin bij zijn nieuwe team, na zeven seizoenen bij Force India/Racing Point te hebben gezeten. “Ik ben tevreden. De auto presteert heel goed. We hebben de snelheid te pakken en de kwalificatie zal heel spannend worden, we moeten ervoor zorgen dat we er meteen bij staan en zo het seizoen goed beginnen”, besluit de Mexicaan.