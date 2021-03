Verstappen opgetogen na goede vrijdag: ‘Goed begin, gevoel is prima’

Tevreden, het was niet te zien door het mondkapje maar Max Verstappen moet toch in ieder geval een glimlach hebben gehad na een soepele vrijdag op het Bahrain International Circuit. “Een goede start van het weekend”, zei de Nederlander nadat hij de twee sessies vandaag als snelste had afgesloten.

Lees ook: VT2: Verstappen zet de toon in Bahrein, racesimulaties beloven spannende strijd

Ook bij de longruns oogde Red Bull sterk, tijdens de tweede vrije training was het stuivertje wisselen met Mercedes qua rondetijden. Al sprak McLaren ook een woordje mee. “Maar ik verwacht wel dat Mercedes zelf het sterkste zal zijn van de auto’s met Mercedes-motoren”, aldus Verstappen tegen Sky Sports.

In de avond stak er een windje op boven het circuit, de verwachting is dat die meer aanwezig zal zijn op zaterdag en zondag. “Ik ben best tevreden na vandaag, morgen is het weer anders. Er zal meer wind zijn en dat is lastig met deze auto’s, maar het was een goed begin van het weekend.”

Vergelijken met de wintertest was ook moeilijk gezien het weer. Verstappen: “Het was in orde vandaag, natuurlijk waren de omstandigheden anders dan tijdens de test. Maar ik heb er een goed gevoel over. Natuurlijk zijn er dingen waar we naar moeten kijken, dan hebben we het over de banden en het afstellen van de balans van de auto.”

Morgen staat om half 1 Nederlandse tijd nog de derde vrije training op het programma, voordat er om 16.00 uur gekwalificeerd zal worden.

Lees ook: Honda: ‘Onze nieuwe motor is een soort mechanisch mirakel’