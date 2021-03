Verstappen rekent zich niet rijk, maar looft sterke start: ‘Nog niet meegemaakt met Red Bull’

Met een dikke grijns onder het mondkapje, zo stond Max Verstappen zaterdagavond in Bahrein na zijn dominante kwalificatieoptreden het selecte groepje Nederlandse media te woord. Garanties, nee die zijn er ook met de poleposition in the pocket niet, maar: “Dit is voor ons in elk geval een heel goed begin.”

Verstappen zei het direct nadat hij uit zijn Red Bull RB16B klauterde al, en herhaalt het in gesprek met FORMULE 1 Magazine en een klein groepje andere Nederlandse media: ja, de kwalificatie ging geweldig, maar dat biedt geen garanties voor de race van zondag. En: “Het is ook geen garantie voor de rest van het jaar, natuurlijk.”

Dat gezegd hebbende, kan zelfs de altijd nuchtere en wars van koffiedik kijkende Verstappen het niet laten er met een grijns aan toe te voegen dat dit ‘in elk geval een heel goed begin is’. En dat is de afgelopen jaren bij Red Bull, notoir vanwege de soms stroeve seizoensstarts, wel eens anders geweest. “Ik heb dit natuurlijk nog nooit meegemaakt bij Red Bull”, erkent Verstappen ook zelf.

“Ik ben er wel heel blij mee”, zegt hij over de dominante vorm in de eerste kwalificatie van het jaar. Alle credits voor het team en motorleverancier Honda ook: “Dit laat wel zien dat iedereen de hele winter écht gas gegeven heeft bij ons. En bij Honda natuurlijk ook, daar hebben ze ook echt stappen gezet.”

Of hij ook verrast is door de marge naar Mercedes, met liefst 0.388 seconde voorsprong op Lewis Hamilton? “Je weet het natuurlijk nooit”, zegt Verstappen. “Van onze kant kunnen ook nog allemaal dingen beter, maar het gevoel was tijdens de wintertest al goed en dat is dit weekend weer zo. Dan nog is het afwachten wat de rest doet, maar het is wel gebleken dat we tot op heden een goede auto hebben.”

Zo goed zelfs, dat Verstappen toen hij na zijn laatste Q3-rondje over de streep kwam al wel het gevoel had dat het goed zat. Dat teamgenoot Sergio Pérez in de ogenschijnlijk potente RB16B op P11 bleef steken, daar staat Verstappen niet zozeer bij stil: “Dat is niet mijn pakkie an.”

Met beide Mercedessen pal achter zich, zou rugdekking van Pérez op papier fijn zijn, al tilt Verstappen er in de praktijk niet te zwaar aan. “Ik heb over het algemeen geen hulp nodig als de auto sterk genoeg is. Als ik gewoon een goede auto heb, kan ik het makkelijk zelf doen.”

“Wat ik ook altijd heb gezegd, is dat het altijd fijn is een teamgenoot te hebben die je kan helpen. Maar in het algemeen moet je er gewoon van uitgaan dat je de snelste auto bouwt. Dan rij je vanzelf bij iedereen weg.” En al zijn er geen garanties, zo is wel gelijk duidelijk wat het game plan is voor de race van zondag.

