Viscaal maakt in Bahrein Formule 2-debuut met Trident

De Nederlander Bent Viscaal maakt tijdens het Formule 2-weekend in Bahrein voor het eerst zijn opwachting in de klasse net onder de Formule 1. Viscaal stapt in bij het Italiaanse Trident.

De overeenkomst is vooralsnog alleen voor het raceweekend in Bahrein, al is de intentie samen het hele acht raceweekends tellende Formule 2-seizoen af te werken. Viscaal maakt de overstap uit de Formule 3, waarin hij in 2020 één race won en dertiende werd in de eindstand.

“Dit is wat mij betreft het perfecte team om de stap naar de Formule 2 mee te wagen”, zegt Viscaal, die eind vorig jaar al voor Trident testte na afloop van het Formule 2-seizoen. “Toen merkten de teamleden en ik al dat we elkaar goed aanvoelden.” De 21-jarige coureur uit het Twentse Albergen is Trident uiteraard dankbaar voor de kans die het hem heeft geboden.

“Ik hoop dat we de goede lijn van toen tijdens het aankomende raceweekend in Bahrein aan kunnen houden”, vervolgt Viscaal, die voor zijn eigen gevoel klaar is voor de stap van de Formule 3 naar de Formule 2. “Na het winnen van de races in 2020, waarvan eentje me door een tijdstraf werd afgenomen, wist ik voor mijzelf dat ik toe ben aan deze volgende stap.”

Het Formule 2-seizoen begint dit jaar net als het Formule 1-seizoen eind maart in Bahrein. Een verschil met voorgaande jaren is dat elk Formule 2-weekend nu twee sprintraces en één hoofdrace telt. Vanaf 8 maart wacht Viscaal ook nog een driedaagse Formule 2-test met Trident in Bahrein.

