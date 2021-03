Viscaal klokt tweede tijd op tweede dag F2-test, Lundgaard snelste

Bent Visciaal heeft op de tweede dag van de Formule 2-test in Bahrein indruk gemaakt met de tweede tijd. De rookie van Trident moest enkel Alpine-junior Christian Lundgaard voor zich dulden op dinsdag. Richard Verschoor reed tijdens de namiddagsessie de zevende tijd, wat hem uiteindelijk de achttiende tijd van de dag opleverde.

Voordat de Formule 1 neerstrijkt op het Bahrain International Circuit is het eerst de beurt van de Formule 2 om zich middels een wintertest voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Tijdens de tweede testdag in Bahrein was het Christian Lundgaard die de snelste tijd reed. De Alpine-junior was met een 1.41.697 ruim drie tienden sneller dan de Nederlander Bent Viscaal. Ferrari-junior Marcus Armstrong klokte de derde tijd in zijn DAMS.

Richard Verschoor, die voor het Nederlandse MP Motorsport meters maakt tijdens de wintertest, reed in de namiddag een 1:44.335, goed voor de zevende tijd in de tweede sessie van de dag. In de daguitslag leverde die tijd hem de achttiende plek op.

Woensdag staat de derde en laatste testdag op de planning voor de Formule 2. De start staat gepland voor 9.00 uur plaatselijke tijd. Van vrijdag tot en met zondag is het de beurt aan de Formule 1 om te testen op het Bahrain International Circuit.

