Beckmann snelste op eerste dag F2-test, Viscaal en Verschoor productief

Voordat de Formule 1-teams aan de slag gaan is het Bahrain International Circuit de komende drie dagen het bezit van de Formule 2. David Beckmann heeft de eerste dag als snelste afgesloten, Nederlanders Bent Viscaal en Richard Verschoor waren vooral productief.

Beckmann, rijdend voor Charouz Racing, troefde in de middagsessie Christian Lundgaard en Theo Pourchaire af. Dan Ticktum was in de ochtendsessie het snelste, een kleine twee tienden langzamer dan Beckmanns middagtijd. De Duitser noteerde zijn 1.42.844 20 minuten voor het einde van de drie uur lange sessie.

Voormalig MP-coureur, nu rijdend voor Virtuosi, Felipe Drugovich klokte een vierde tijd voor Juri Vips, Oscar Piastri, Marino Sato en Liam Sato. Debutant Bent Viscaal maakte ’s middags met 40 omlopen de meeste kilometers, zijn 1.44.314 was goed voor een achtste tijd. Richard Verschoor nam samen met Lirim Zendeli de honneurs waar voor MP Motorsport, het tweetal eindigde in de middag als 14e en 15e maar maakte met 39 en 36 vooral de nodige kostbare kilometers.

Het zitje naast Zendeli is nog niet definitief vergeven, de wintertest lijkt voor Verschoor een laatste examen te zijn voordat MP Motorsport een beslissing neemt. Verschoor reed vorig jaar voor het team in de Formule 3 en kwam eerder ook al in de Formule 4 en de Formule Renault uit voor het team uit Westmaas.

