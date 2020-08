Bent Viscaal wint op spectaculaire wijze Formule 3-race op Silverstone

Bent Viscaal heeft op spectaculaire wijze zijn allereerste Formule 3-zege gepakt op het Britse Silverstone. De 20-jarige Nederlander kreeg de zege niet cadeau en reed tot aan de laatste bocht zij-aan-zij met Lirim Zendeli.

Ben Barnicoat start de sprintrace op zondag vanaf pole maar verliest door een slechte start zijn leiding aan Zendeli. De Duitser ligt vrijwel de hele tijd aan de leiding met MP Motorsport-coureur Viscaal achter zich. Vooral in de slotfase begint Viscaal aan te dringen en zet ronde na ronde de snelste rondetijd neer.

Pas in de allerlaatste ronde komt het echter tot een inhaalactie van de Nederlander, die aan de binnenkant duikt van Zendeli in Copse. Hij probeert dan weg te rijden maar dat lukt niet omdat Zendeli in de slipstream het aan de buitenkant probeert van Viscaal in Stowe, waarna de twee tot aan de allerlaatste bocht zij-aan-zij rijden. Uiteindelijk pakt Viscaal de betere exit in de voorlaatste bocht en gaat via de buitenkant naar de zege, zijn allereerste zege in de Formule 3. Teamgenoot Richard Verschoor eindigt op de achttiende plaats buiten de punten.