Richard Verschoor rijdt in 2024 voor Trident opnieuw in de Formule 2. De 23-jarige coureur uit Benschop verruilt Van Amersfoort Racing voor het Italiaanse team.

Voor Verschoor wordt het zijn vierde seizoen in de F2 en zijn tweede voor Trident. “In 2022 reed ik al voor dat team, ik heb daar een goed gevoel aan overgehouden. Bovendien ken ik de mensen er goed, ik houd ook van dat Italiaanse. Dat heeft allemaal bijgedragen aan mijn keuze”, laat hij desgevraagd weten.

Verschoor, in wie meerdere teams interesse toonden, begint aan zijn vierde seizoen in de Formule 2. “Met een nieuwe auto op komst, is het voor het team goed om een ervaren gast achter het stuur te hebben. Ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van de auto, het team kan mij verder helpen ontwikkelen als coureur. Want ik ben nog niet uitgeleerd in de F2 en er ook niet op uitgekeken. Het is een mooie klasse, op hoog niveau. Als we constant presteren, kunnen we ver komen.”

Afgelopen seizoen stond Verschoor nog namens Van Amersfoort Racing op de grid. Hij eindigde als negende in het F2-kampioenschap. Naast Trident en Van Amersfoort Racing reed hij in de kweekvijver van de Formule 1 eerder al voor MP Motorsport en Charouz. Financieel blijft het lastig om in de klasse actief te zijn. “Een uitdaging”, stelt Verschoor. “Maar ik heb een goed netwerk opgebouwd, ben mijn partners dankbaar voor alle sponsoring.”

De Nederlander boekte tijdens de Grand Prix van Oostenrijk eerder dit jaar een beladen overwinning in de Formule 2. Verschoor droeg de zege op aan zijn vlak in België verongelukte landgenoot Dilano van ’t Hoff. Die reed voor Verschoors oude team MP Motorsport en stierf aan de gevolgen van een ernstig ongeluk in het FRECA-kampioenschap (Formula Regional European Championship by Alpine).

