Richard Verschoor heeft op de Red Bull Ring de hoofdrace van het Formule 2-weekend gewonnen. De coureur van Van Amersfoort Racing finishte met een alternatieve strategie voor Ayumu Iwasa (DAMS) en Frederik Vesti (Prema).

Verschoor was de race vanaf de elfde plaats gestart en kreeg zelfs een straf aan de broek voor het overschrijden van de track limits, maar die straf werd niet veel later weer ingetrokken. Waar de auto’s voor hem al vroeg naar binnenkwamen voor een pitstop bleef de Nederlander lang buiten en dat loonde toen eerst de virtual safetycar en vervolgens de echte safetycar naar buiten kwam.

Verschoor wisselde onder de safetycar naar softs en kon bij het hervatten van de race op zijn nieuwe banden naar voren rijden. Een paar ronden voor het einde van de race wist hij de leiding ove te nemen. Hij had het nog even aan de stok met Vesti, maar ging uiteindelijk met vier tienden voorsprong over de finish.

Na afloop droeg een emotionele Verschoor zijn overwinnnig op aan Dilano van ’t Hoff, de Nederlandse coureur die gisteren op Spa-Francorchamps om het leven kwam. “Het was een prachtige race. Eerlijk gezegd kan ik op dit moment alleen maar aan Dilano denken,” zei Verschoor. “Hij was een goede vriend van me. Dit heb ik vandaag voor Dilano gedaan.”