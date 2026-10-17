Max Verstappen kon na de Grand Prix van Singapore rekenen op lof van Bernie Collins, voormalig strateeg in de Formule 1 en analist bij Sky Sports. Volgens Collins benadrukte het probleem met de boordradio van Verstappen zijn excellentie en intelligentie op een ander niveau.

Max Verstappen wist vorige week voor het eerst de Grand Prix van Singapore te winnen. De race van de Nederlander verliep alleen niet geheel vlekkeloos, want zijn boordradio, en daardoor communicatie met race-engineer Gianpiero Lambiase, werkte niet. Hierdoor kon Verstappen niet communiceren richting zijn team. De Red Bull Racing-coureur kon Lambiase gelukkig nog wel horen.

In de Sky Sports F1 Show besprak Bernie Collins, voormalig strateeg bij Aston Martin en analist bij Sky Sports, de hele situatie tijdens de loodzware race in Singapore. “Dit soort dingen gebeurt in races, waarin de radiocommunicatie uitvalt en het vanaf de pitmuur heel moeilijk is om uit te zoeken of Max (Verstappen, red.) je kan horen. Voor ons is dat natuurlijk heel duidelijk, en ik vermoed dat er ook iemand naar hun tv kijkt en de berichten van GP (Gianpiero Lambiase, red.) één kant op kan horen gaan, maar niet de berichten van Max terug.”

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Collins benadrukte hoe knap de overwinning van Verstappen in Singapore was door de communicatieproblemen. “Maar hoezeer het ook iets zegt over de intelligentie van GP als race-engineer om te bedenken: ‘Oké, hoe kan ik een antwoord krijgen zonder dat hij tegen me spreekt?’ We hebben gewoon duidelijke ja-of-nee-vragen nodig.’ Zegt het ook heel veel over Max’ intelligentie en hoe Max die race reed, want hij kreeg niet alle coaching die we andere coureurs soms horen krijgen.”

Max Verstappen liet in Singapore nogmaals zijn kracht zien

Verstappen en Lambiase hadden uiteindelijk hun manier om toch te communiceren gevonden. Verstappen moest namelijk van zich laten horen als hij het met een bepaalde beslissing oneens was, en anders moest hij gewoon stil blijven. “Hij kreeg niet veel informatie”, ging Collins verder. “Hij kon niet vragen naar de posities van anderen of wat de racestrategie was, of naar een van de onderwerpen die we andere coureurs horen vragen. Max had die mogelijkheid in die race niet. Dus moest hij het zelf uitzoeken.”



De Grand Prix van Singapore benadrukte volgens Collins nogmaals de kracht van Verstappen. “Om zo’n sterke race te hebben gereden, uit te zoeken wanneer hij moest managen, wanneer hij moest pushen, hoe de banden eraan toe waren, wat de strategie was, om dat allemaal te doen zonder die communicatie, zegt echt veel over Max’ kracht.”



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