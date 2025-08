Voormalig F1-supremo Bernie Ecclestone heeft zich uitgesproken over de huidige vorm van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen beleefde een dramatisch raceweekend in Hongarije. Hij bleef zondag buiten de punten na een matige kwalificatie, noemde zichzelf ‘nutteloos’ en riep Ferrari op een nieuwe coureur te zoeken. Ecclestone adviseert hem om te vertrekken – en heeft zelfs al mogelijke vervangers op het oog.

Lewis Hamilton beleefde op de Hungaroring een van de slechtste races uit zijn indrukwekkende carrière. De voormalig wereldkampioen werd al in Q2 uitgeschakeld, terwijl zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc op dominante wijze poleposition claimde. In de race wist Hamilton geen enkele positie te winnen, en hij eindigde buiten de punten — zijn slechtste resultaat ooit op het circuit nabij Boedapest. Tegenover de media noemde hij zichzelf ‘nutteloos’, waarmee hij opnieuw speculaties over zijn toekomst in de Formule 1 aanwakkerde.

Ecclestone: ‘Hamilton moet plaatsmaken’

Bernie Ecclestone, die jarenlang aan het hoofd stond van de Formule 1, nam in een interview met Sky Sports geen blad voor de mond over Hamilton. “Lewis heeft fantastisch werk geleverd en is ongelooflijk getalenteerd”, begon de inmiddels 94-jarige Brit. “Maar ik denk dat hij plaats moet maken voor de volgende generatie. Het zou vreselijk zijn als hem nu iets overkomt.”

LEES OOK: Hill twijfelt aan toekomst Hamilton: ‘Gaat het steeds lastiger krijgen’

Die uitspraak kreeg een verrassend vervolg in een gesprek met de Daily Mail, waarin Ecclestone aangaf dat rookie Isack Hadjar mogelijk een geschikte opvolger voor Hamilton zou zijn. “Als ik hem kon wegkapen, zou ik Isack Hadjar van Racing Bulls overnemen”, aldus Ecclestone. “Hij doet het fantastisch in zijn eerste jaar en is een geweldige kerel.” Hadjar wordt gezien als een van de grootste talenten van het huidige seizoen. Naast de jonge Parijzenaar sprak Ecclestone ook zijn bewondering uit voor Sauber-belofte Gabriel Bortoleto. “Ik heb ook veel respect voor onze vriend uit Brazilië,” aldus Ecclestone. “Hij is eveneens zeer getalenteerd. Bovendien zijn beide coureurs erg verstandig.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Vanaf donderdag in de winkel, maar nu al online te bestellen! (met gratis bezorging in heel Nederland)