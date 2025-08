Voormalig wereldkampioen Damon Hill heeft zijn twijfels geuit over de Formule 1-toekomst van Lewis Hamilton. De 40-jarige Brit maakte dit seizoen zijn debuut bij Ferrari, maar echte successen blijven vooralsnog uit. Tijdens het afgelopen raceweekend in Hongarije bereikte Hamilton een nieuw dieptepunt – naar eigen zeggen moet de Scuderia op zoek naar een andere coureur. Hill vraagt zich af of de zevenvoudig wereldkampioen aan pensioen moet gaan denken.

Hamilton werd in Hongarije al in Q2 uitgeschakeld, terwijl teamgenoot Charles Leclerc namens Ferrari poleposition veroverde. In de race reed hij een kleurloos optreden, waarin hij geen plaatsen wist te winnen of te verliezen. Zodoende finishte de gevierde Brit buiten de punten. Na afloop trok hij opnieuw het boetekleed aan, al wees hij ook op problemen achter de schermen bij Ferrari.

LEES OOK: Leclerc verdedigt Hamilton na dramaweekend: ‘Dit was eenmalig’

Damon Hill reageerde op de Grand Prix met een bericht op zijn X-account, waarin hij ook stilstond bij de ogenschijnlijke neergang van Hamilton. Volgens de oud-wereldkampioen was het ‘triest’ om de Ferrari-coureur zo terneergeslagen te zien. “Het is moeilijk in te schatten wanneer het tijd is om te stoppen”, lichtte Hill toe. “Misschien heeft hij nog een jaar? Het zal in ieder geval alleen maar zwaarder worden. Of heeft hij gewoon een goede vakantie nodig?”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Vanaf donderdag in de winkel, maar nu al online te bestellen! (met gratis bezorging in heel Nederland)