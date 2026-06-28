Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is dit weekend te gast bij de GP van Oostenrijk. De excentrieke Engelsman zwaaide jarenlang met de scepter in de paddock, maar is inmiddels al bijna tien jaar met pensioen. Desondanks heeft hij nog altijd een uitgesproken mening over de koningsklasse, zo bleek in Spielberg. Vooral het sprintformat en de overvolle kalender kunnen hem maar weinig bekoren.

“Beide dingen zijn verkeerd”, zei hij over de sprintraces en de vierentwintig raceweekenden die tegenwoordig in één seizoen worden verreden. “Vierentwintig Grands Prix is te veel voor iedereen, inclusief het publiek. Mensen missen een race en denken: ‘Over een paar weken kijken we er wel weer een.’ En die sprintrace… ik heb geen idee waar dat over gaat”, spotte hij met het format. De sprintrace werd in 2021 geïntroduceerd op Silverstone. Het doel was om de fans meer actie op het circuit te bieden. Aanvankelijk werden er drie sprintraces per jaar verreden, maar in 2023 werd dat aantal uitgebreid naar zes.

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Ecclestone werd ten slotte gevraagd of hij zijn rol in de Formule 1 mist. “Ik denk er wel eens aan”, gaf de 94-jarige Brit toe. “Er zijn bepaalde onderdelen die ik mis. Denk aan het regelen van de financiën, dat soort dingen.” De voormalige F1 supremo nam in 2017 afscheid van de koningsklasse, toen deze werd overgenomen door het Amerikaanse Liberty Media.

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