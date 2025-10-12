Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft Oscar Piastri uitgeroepen tot de beste coureur van het huidige veld – na Max Verstappen. De 94-jarige Brit prees de jonge Australiër om zijn volwassenheid en zijn vermogen om van fouten te leren, iets wat volgens Ecclestone het verschil maakt tussen goede en uitzonderlijke coureurs. De lofzang komt op een cruciaal moment in de titelstrijd; Piastri verloor de laatste twee races terrein op Lando Norris en Max Verstappen.

“Hij (Piastri, red.) klaart de klus”, aldus Ecclestone in een interview met Sport.de. “Als hij fouten maakt, weet hij dat hij ze gemaakt heeft. Hij geeft anderen niet de schuld en verzint geen excuses. En wat nog belangrijker is: hij maakt ze niet twee keer. Hij is de beste coureur na Max Verstappen.” Piastri maakte in 2025 grote indruk. De McLaren-coureur nam na de GP van Saoedi-Arabië de leiding in het wereldkampioenschap en heeft die sindsdien niet meer uit handen gegeven.

Toch staat de Australiër onder grote druk. Zijn voorsprong op Lando Norris bedraagt slechts 22 punten, terwijl Max Verstappen de achterstand heeft verkleind tot 63 punten. Na een moeizame seizoensstart lijkt de Nederlander zich weer in de titelstrijd te mengen. Volgens Ecclestone blijft Piastri echter de favoriet voor de wereldtitel. Daarbij benadrukt hij ook de rol van McLaren – en CEO Zak Brown – in het recente succes.

Talent van Zak Brown

“Piastri en Norris hebben geluk dat ze op het juiste moment bij het juiste team zitten”, aldus de voormalig F1-supremo. “Er zijn in het verleden coureurs geweest die misschien beter waren dan de huidige generatie, maar nooit de kans kregen om dat te laten zien.” Zak Brown speelt volgens Ecclestone ook een sleutelrol in McLarens heropleving. “Zak doet het erg goed”, besloot Ecclestone met een knipoog. “Ik ken hem al lang en zei laatst nog tegen hem: ‘Ik denk niet dat je erg getalenteerd bent, maar één van je talenten is dat je de juiste mensen kiest om voor je te werken.'”

Toch ligt Browns rol de laatste dagen onder een vergrootglas. In de Londense rechtbank heeft McLaren IndyCar-kampioen Alex Palou voor de rechter gedaagd. De Spanjaard verbrak zijn contract met het IndyCar-team van de Britten, omdat hij door de komst van Oscar Piastri geen zicht meer had op een Formule 1-stoeltje. Palou betoogde dat hem een zitje in de koningsklasse was beloofd en dat Brown de Australiër aanvankelijk zelfs níet wilde contracteren.

