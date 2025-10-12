McLaren daagt IndyCar-kampioen Alex Palou voor de rechter wegens contractbreuk. De Spanjaard zou in 2023 uitkomen voor het IndyCar-team van de Britten, maar bleef uiteindelijk trouw aan Chip Ganassi Racing. McLaren wil nu de gemiste sponsorinkomsten op hem verhalen. Volgens Palou bewijzen de resultaten van Fernando Alonso in de IndyCar dat hij onmogelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verloren opbrengsten.

In de rechtbank in Londen is de hoorzitting tussen McLaren en Palou in volle gang. De Spanjaard zou het team ruim 20 miljoen dollar aan sponsorinkomsten en gemaakte kosten verschuldigd zijn. Eerder verdedigde Palou zich door te stellen dat hij bij McLaren tekende omdat hem een Formule 1-stoeltje was beloofd. Met de komst van Oscar Piastri in 2023 zag hij die kans echter in rook opgaan. Daarbij verklaarde hij dat CEO Zak Brown de Australiër aanvankelijk helemaal niet wilde contracteren.

LEES OOK: Zak Brown onder vuur na uitspraken Alex Palou: ‘Hij wilde Piastri niet’

Intussen komt er steeds meer informatie naar buiten over de rechtszaak. Zo heeft Palou betoogd dat McLaren zelf verantwoordelijk is voor de commerciële aantrekkingskracht van het team. Zolang de IndyCar-renstal niet op kampioensniveau presteert, zou hij zijn potentieel nooit volledig hebben kunnen benutten – waardoor de gemiste sponsorinkomsten volgens Palou flink zijn overdreven. Als voorbeeld haalde hij Formule 1-vedette Fernando Alonso aan.

Palou noemt Alonso als voorbeeld

“Als een coureur niet over de juiste wagen of het beste team beschikt, kan hij geen races winnen”, aldus Palou. “Er zijn genoeg voorbeelden van grote namen in de autosport die niet konden presteren vanwege het materiaal dat ze kregen. Fernando Alonso is tweevoudig wereldkampioen en waarschijnlijk één van de beste coureurs van zijn generatie. In 2019 probeerde hij zich te kwalificeren voor de Indy 500 met McLaren, maar hij slaagde er niet in zich te plaatsen – terwijl een rookie zonder eerdere Indy 500-ervaring dat wel deed”, doelde hij op Kyle Kaiser.

LEES OOK: Brown ontkent aantijgingen Alex Palou: ‘McLaren hield hem niet aan het lijntje’

“In 2017 kwalificeerde Alonso zich met een ander team (Andretti, red.) en maakte hij zelfs kans op de zege, totdat de motor het begaf”, vervolgde Palou. “In 2020 eindigde hij als 21ste in de Indy 500 met McLaren”, schetste hij het contrast. Volgens het kamp-Palou onderstreept het dat McLarens problemen structureel zijn – en niet te wijten aan de coureurs. “Misschien kan een rijder in één race iets meer risico nemen, maar over een heel seizoen of meerdere jaren maakt dat nauwelijks verschil”, besloot hij nadrukkelijk.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.