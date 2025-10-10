De hoorzitting tussen McLaren en Alex Palou is in volle gang; de Britten sleepten de IndyCar-kampioen voor de rechter wegens contractbreuk. Palou tekende in 2022 een overeenkomst om vanaf 2024 voor McLaren uit te komen in de IndyCar, met daarbij uitzicht op een Formule 1-stoeltje. Echter, door de komst van Piastri bleef hij uiteindelijk bij Chip Ganassi Racing. Palou verweert zich door te stellen dat hem een Formule 1-contract was beloofd, maar Zak Brown ontkent dat stellig.

Palou verklaarde deze week in Londen dat McLaren hem een toekomst in de Formule 1 had voorgespiegeld, maar dat de komst van toptalent Oscar Piastri hem ertoe dwong bij Chip Ganassi te blijven. Zak Brown weersprak die lezing. “Ik heb Alex (Palou, red.) nooit aan het lijntje gehouden”, verklaarde de Amerikaan. “Ik heb hem nooit verteld dat hij in aanmerking kwam voor een stoeltje in 2023”, doelde hij op het debuutjaar van Piastri. “Er was simpelweg een optie om op termijn de overstap naar de Formule 1 te maken.”

LEES OOK: Palou ‘boos en teleurgesteld’ om Piastri-contract, rechtszaak met McLaren duurt voort

Volgens Brown was Palou altijd onderdeel van een reservestructuur waarin de Spanjaard stand-by stond binnen de McLaren-gelederen. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met de vaste coureurs, dan zou hij direct kunnen instappen. Dat scenario werd aangeduid als ‘Plan B’. Als Oscar Piastri niet aan de verwachtingen voldeed, was er een ‘Plan C’, waarbij Palou alsnog in aanmerking zou komen voor een vast stoeltje. Daarmee ontkent Brown dat McLaren hem ooit een Formule 1-zitje had gegarandeerd.

‘Ontwrichtend voor het team’

De aankondiging van Palou’s vertrek kwam volgens Brown aan als ‘een granaat die in de kamer werd gegooid’. Met de rechtszaak hoopt McLaren nu de ondertekeningskosten, misgelopen inkomsten en sponsordeals die verbonden waren aan Palou’s testprogramma te verhalen – naar verluidt goed voor zo’n twintig miljoen dollar. Zo moest het team onder meer een nieuwe overeenkomst sluiten met NTT Data, dat nauw betrokken was bij de samenwerking met Palou. Zijn vertrek zou het team daardoor miljoenen hebben gekost. Daarnaast moest McLaren flink investeren in de promotie van IndyCar-coureur Pato O’Ward, die in Palou’s plaats een prominente test- en reserverol binnen het Formule 1-team kreeg.

LEES OOK: Alles over de rechtszaak tussen McLaren en IndyCar-kampioen Alex Palou

“We zijn niet alleen een kampioenscoureur kwijtgeraakt”, lichtte Brown toe in zijn getuigenis. “We moesten coureurs rouleren in Palou’s auto en kregen bovendien te maken met blessures bij andere rijders. Dat alles was enorm ontwrichtend voor het team. We hadden ons moeten richten op de prestaties op de baan en het aantrekken van nieuwe sponsors, maar dat is lastig als je niet weet wie er in je auto zit.” Naast de financiële schade stelt McLaren dat Palou ook reputatieschade heeft veroorzaakt. De rechtbank onderzoekt de verklaringen verder; de uitspraak wordt naar verwachting in november gedaan.

IndyCar-kampioen Alex Palou meldt zich bij de Royal Courts of Justice in Londen aangaande de rechtszaak met McLaren (ANP)

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.