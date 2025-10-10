IndyCar-kampioen Alex Palou heeft in zijn lopende rechtszaak met McLaren een opvallende uitspraak gedaan over CEO Zak Brown. De Spanjaard wordt beschuldigd van contractbreuk; nadat de Britten Oscar Piastri hadden gecontracteerd, ontbond Palou zijn eigen samenwerking. In zijn getuigenis verklaarde Palou dat Brown Piastri oorspronkelijk níet wilde vastleggen. De uitspraken volgen op de vele geruchten dat Lando Norris een voorkeursbehandeling krijgt binnen McLaren.

De uitspraken van Palou maken deel uit van een getuigenverklaring die is ingediend bij het Britse hooggerechtshof. De Spanjaard wordt beschuldigd van contractbreuk nadat hij zich had teruggetrokken uit een IndyCar-deal met McLaren. Het team eist nu een schadevergoeding van naar verluidt ruim twintig miljoen dollar. Palou stelt dat hem aanvankelijk een Formule 1-stoeltje was beloofd, maar dat door de komst van Piastri zijn kansen op een overstap naar de koningsklasse verdampten.

Palou beweerde dat Zak Brown hem had verteld dat toenmalig teambaas Andreas Seidl verantwoordelijk was voor het contracteren van Piastri. De komst van de Australiër had zijn eigen kansen bij McLaren bovendien niet moeten beïnvloeden – op de lange termijn was hem nog altijd een Formule 1-stoeltje in het vooruitzicht gesteld. “Zak (Brown, red.) vertelde me dat het niet zijn beslissing was om Piastri aan te nemen”, verklaarde Palou. “Hij zei dat Piastri’s prestaties zouden worden vergeleken met de mijne, maar dat mijn kansen op een Formule 1-stoeltje daardoor niet in gevaar zouden komen.”

Kritiek op Zak Brown

Zak Brown ontkent die aantijgingen met klem. “McLaren heeft Palou niet aan het lijntje gehouden”, benadrukte de Amerikaan in zijn eigen getuigenis. Volgens Brown was Palou nooit een Formule 1-stoeltje beloofd en zou hij enkel deel uitmaken van de reservestructuur; mocht één van de vaste coureurs uitvallen, dan zou Palou kunnen invallen. In een uiterste scenario – als Piastri niet aan de verwachtingen voldeed – zou Palou volgens Brown eventueel in aanmerking zijn gekomen voor promotie.

Toch ligt Brown, met name in de Australische pers, flink onder vuur. De uitspraken van Palou doen extra stof opwaaien, zeker nu McLaren de afgelopen weken – al dan niet met een knipoog – is beschuldigd van het voortrekken van Lando Norris. Zo werd Piastri tijdens de GP van Italië nog gevraagd zijn positie af te staan na een trage pitstop van Norris. Tijdens de afgelopen GP van Singapore haalde Norris zijn teamgenoot in de openingsronde in, al vond Piastri dat iets té agressief. De Australiër vroeg het team in te grijpen, maar kreeg geen gehoor.

