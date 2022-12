Nu 2022 teneinde loopt, selecteert FORMULE 1 Magazine de beste verhalen van het jaar, gratis en voor niets te lezen op Formule1.nl tijdens de aankomende feestdagen. Dit artikel komt uit nr. 11, uit juli.

Het Heimspiel op Red Bulls eigen Ring wordt door Max Verstappen in 2022 niet bekroond met een zege. De Nederlander is wel de ster van de show in Spielberg, waar de kopman van de stierenstal en passant het record van de meeste starts voor Red Bull (129) evenaart. Aan het eind van het jaar staat de teller op 140 Red Bull-starts voor Verstappen. “En Max is pas net aan het warmdraaien.”

Natuurlijk, het is niet het soort record waar een coureur nadat hij zijn helm aan de wilgen heeft gehangen nog eens uitgebreid of vaak bij zal stilstaan. Het is ook verre van het meest indrukwekkende record dat Verstappen na 2022 in handen heeft. En van spanning of de Nederlander – wiens Red Bull-contract nog tot en met 2028 doorloopt – het dik gaat verbeteren, is ook geen sprake. Tegelijkertijd is het wel een statistiek die veel zegt over hoe de carrière van de jonge Verstappen zich in sneltreinvaart voltrekt, terwijl het ook misschien wel alles zegt over zijn waarde voor Red Bull en de jaren en potentiële successen die daar nog voor hem liggen.

Op de midden in een Sound of Music-decor gelegen hypermoderne Red Bull Ring, is het sowieso Red Bull dat de klok slaat. Van de grote stierensculptuur die boven de baan uittorent tot de welkomstborden op de aanrijroute en machines vol bruisende blikjes, of de in een rood stierenpak gestoken mascotte: de Red Bull-signatuur is er onmisbaar. Verstappen is daarbij natuurlijk het belangrijkste en beroemdste Formule 1-uithangbord, en wordt in de paddock te pas en onpas door fans en vips aangeklampt voor handtekeningen en selfies. De wereldkampioen maakt er met een lach tijd voor waar dat kan, maar gezien zijn volle takenlijst is het ook niet verwonderlijk dat er wel eens een fan (soms zelfs letterlijk) misgrijpt als Verstappen een sprintje trekt naar een engineering of drivers’ briefing.

Onbetwiste kopman

Dat Verstappen op de Red Bull Ring start nummer 129 voor het team aantikt (en na 2022 zelfs op 140 staat, red.) laat volgens Mark Webber wel zien ‘hoe snel ze de races tegenwoordig afwerken’, zo grapt de vorige houder van dit Red Bull-‘record’. De kalender is immers uitgedijd, zelfs vergeleken met de jaren 2007 tot en met 2013 waarin Webber voor Red Bull uitkwam. Verstappen zelf stapte na zijn debuutjaar 2015 met Toro Rosso gedurende 2016 bij Red Bull in en won gelijk zijn eerste Grand Prix voor het team. “De fundering die hij toen en sindsdien heeft gelegd, is super sterk”, toont Webber zich onder de indruk.

De band tussen Verstappen en Red Bull is super sterk, ziet Webber. Foto: Motorsport Images.

In de jaren dat de Australiër zelf voor het team reed, genoot hij een andere status dan Verstappen, die wat dat betreft beter met Sebastian Vettel te vergelijken is. Vettel was het goudhaantje dat naar vier wereldtitels snelde, en de oogappel van Red Bull-topman Helmut Marko. “Het is inderdaad een compleet ander scenario”, erkent Webber, die in die jaren alles uit de kast trok om het team zijn kant op te trekken. Tussen Vettel en Webber kon het er fel aan toegaan, er was sprake van een tweestrijd binnen het Red Bull-kamp. Verstappen is, beaamt Webber, al enkele jaren de onbetwiste kopman. “Ze hebben qua resultaten ook zwaardere tijden meegemaakt, maar nu is de auto heel goed en voor Max en het team geldt hetzelfde. Hij en het team zijn echt samengesmolten.”

Dadendrang

Gezien Red Bulls successen is het makkelijk te vergeten, maar Verstappen is ‘pas’ de tweede kampioen van het energiedrankteam, waar de eerdergenoemde Vettel met zijn kwartet aan kampioenschappen statistisch gezien nog steeds de succesvolste coureur is. Volgens de Oostenrijkse ex-Formule 1-coureur Christian Klien, die zelf 28 races voor Red Bull reed, heeft Verstappen echter méér voor het team betekend. Zeker de laatste jaren, beklemtoont Klien. “Max Verstappen heeft álles voor Red Bull betekend. Voor het team en hun juniorenprogramma. Verstappen is met Vettel degene die daar het meest uitspringt, maar waarschijnlijk nog wel meer dan Vettel ook. Hij is de beste junior die ooit uit het programma is gekomen.”

Als Verstappen er de afgelopen seizoenen niet was geweest, erkent Klien desgevraagd, had het in het van 2014 tot en met 2021 durende hybridetijdperk geregeld vleugellamme Red Bull er misschien wel heel anders voorgestaan. Het team dreigde soms zelfs met stoppen. “Want Red Bull doet alleen maar mee om competitief te zijn en te winnen”, kent Klien de ambities en dadendrang van de inmiddels overleden Dietrich Mateschitz en nog immer aan het roer staande Marko, “en je hebt daarvoor niet alleen een goed team nodig, maar ook een buitengewone coureur. Niet iedereen kan bereiken wat Max de afgelopen jaren voor Red Bull heeft bereikt. Het team en hij hebben elkaar nodig om in de toekomst meer titels te pakken”, zo kent hij daar geen twijfel over.

Iconische samenwerking

Na de door Mercedes en Lewis Hamilton onderbroken Vettel-jaren, kunnen we ons nu zomaar eens aan het begin van de Verstappen-hegemonie bevinden, denkt Klien. Behalve talent en een goede auto heeft de Nederlander immers nog belangrijke dingen mee. “Max voelt zich goed bij het team, en het team is om hem heen gebouwd. Dat is perfect. Daarnaast heeft hij een langlopende deal. Hij heeft zekerheid, kan zich concentreren op wat het belangrijkste is, en dat is het racen.”

(tekst loopt door onder de foto)

‘Verstappen kan zich bij Red Bull op het belangrijkste concentreren: racen’. Foto: Red Bull Content Pool.

Webber, die de Vettel-jaren als diens teamgenoot natuurlijk van dichtbij heeft meegemaakt, denkt ook dat de Formule 1 nog wel wat te wachten staat. “Max is just warming up, ik denk dat hij pas net aan het warmdraaien is.” In de sport wordt graag in dynastieën gedacht: Michael Jordan en de Chicago Bulls, Michael Schumacher en Ferrari en – tot voor kort – Lionel Messi bij Barcelona. Kan de combinatie van Verstappen en Red Bull net zo iconisch worden? “Waarom niet?”, vraagt Webber zich retorisch af, om de vraag gelijk te beantwoorden: “Ja, absoluut.”

“Het is heel moeilijk om je voor te stellen dat Max voor een ander team zou rijden. Max en Red Bull, dat is ook gewoon een bizar goed huwelijk als je kijkt naar hoe ze presteren en wat voor geweldig uithangbord hij voor het merk Red Bull is. De Verstappen-stijl past perfect bij Red Bull; hij belichaamt waar Red Bull voor staat.” Niet gek dus, dat hij Webbers record als langstzittende Red Bull-rijder van 129 starts heeft verbroken. Webber, met een knipoog: “Ik durf hem wel aan dat hij dit record makkelijk gaat verdubbelen.”