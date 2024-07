Het lijkt erop dat nummer zes Nico Hülkenbergs geluksnummer begint te worden. Voor de tweede keer op rij wist de Duitser als P6 te eindigen tijdens een race. De Haas-coureur wist een dag eerder ook al als P6 te kwalificeren, en mocht daarom als zesde aan de Britse Grand Prix beginnen. Hülkenberg is er zelf vooral blij mee dat hij kostbare punten voor zijn team heeft weten te pakken.

Terwijl de meeste aandacht in de race ging naar de negende Britse Grand Prix-overwinning van Lewis Hamilton, reed Nico Hülkenberg op de achtergrond een hele goede race. De Haas-coureur wist zijn zesde startplek te verzilveren, en pakte zo voor de tweede race op rij kostbare punten voor zijn team.

“Ik ben er erg blij mee”, zegt Hülkenberg over zijn solide race, tegenover F1TV. “Ik heb acht kostbare punten kunnen pakken, maar belangrijker nog is dat de performance van de auto goed is. De update werkt. Dat maakt me erg blij en optimistisch voor de rest van het seizoen. We zijn nu zeker onderdeel van de strijd om het op vier na snelste team van de grid te worden, iets wat niemand had verwacht.”

‘Het was een soort roulette vandaag’

Ondanks dat Hülkenberg uiteindelijk op precies dezelfde gridplek eindigde als waar hij startte, was het geen eenvoudige race voor de Duitser. “Het was een erg moeilijke race, vooral met de regen aan het begin. Dat was toen nog niet hevig genoeg om naar de intermediates te gaan.” Volgens de coureur was het daarom ook lastig voor het team om het moment te bepalen dat ze de coureur wel naar de regenbanden lieten gaan. “Het was echt een soort roulette vandaag. Maar we wisten ons terug te vechten naar waar we starten. Dat was echt een verdiende prestatie.”

Hülkenberg is momenteel bezig aan zijn laatste jaar als Haas-coureur. In 2025 vertrekt de Duitser naar Sauber, dat in 2026 wordt overgenomen door het Duitse Audi.

