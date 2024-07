Nadat Nico Hülkenberg tijdens de race in Oostenrijk al tekende voor P6, stevent hij ook in Groot-Brittannië af op een goed resultaat. Zaterdagmiddag kwalificeerde de Duitser op een knappe zesde plaats voor de aankomende Grand Prix. Hülkenberg is ‘superblij’ met het resultaat, wetende dat de laatste upgrades hun werk doen.

Een tevreden Nico Hülkenberg stond na het zaterdagnummer de pers te woord. “Ik heb het momentum mee kunnen nemen van afgelopen week”, zei Hülkenberg lachend tegen Sky Sports. “Onze upgrades hebben hun vruchten afgeworpen, al was het behoorlijk krap in Q1 en Q2.” Wisselende weersomstandigheden maakten een aantal slachtoffers tijdens de verschillende kwalificatiesessies. Zo kwam Sergio Pérez niet verder dan P17.

Voor Hülkenberg was de zesde tijd nog niet eens het summum. “Om eerlijk te zijn denk ik dat er nog meer in had gezeten in Q3, maar ik ben natuurlijk superblij met dit resultaat”, vervolgde hij. “De laatste upgrades voelen gewoon echt heel goed. De vier beste teams zitten nog steeds op een ander niveau, maar de rest kunnen we allemaal verslaan. Ik denk dat er morgen zeker punten in zitten voor ons, al zijn er een paar teams die we maar moeilijk achter ons kunnen houden.”

Hülkenberg zit in zijn laatste seizoen met Haas. Volgend jaar vertrekt hij naar Sauber, in afwachting van het Audi-project dat zich daar vanaf 2026 voltrekt. Haas maakte in aanloop naar het raceweekend in Groot-Brittannië bekend dat Formule 2-coureur Oliver Bearman zijn plekje inneemt.

