Max Verstappen begint de Grand Prix van São Paulo, komende zondag, in ieder geval niet vanaf de eerste of tweede startrij. De drievoudig wereldkampioen zal een gridstraf in ontvangst nemen vanwege een motorwissel. Het gaat om een nieuwe verbrandingsmotor, hetgeen hem vijf plekken op de startgrid kost.

Verstappen wisselde eerder dit seizoen zijn verbrandingsmotor noodgedwongen ook al in België. Destijds kreeg hij een gridstraf van tien plaatsen, de standaard sanctie voor een eerste overtreding van het gestelde maximum. Op een tweede ‘vergrijp’ staat slechts vijf plaatsen. De straf geldt voor de GP op zondag, niet voor de sprintrace een dag eerder.

Met het oog op de resterende races dit seizoen is Brazilië voor Red Bull de beste plek om een gridstraf te incasseren, vanwege de karakteristieken van het circuit. In São Paulo zijn voldoende gelegenheden om in te halen. Verstappen verdedigt in het wereldkampioenschap een voorsprong van 47 punten op McLaren-coureur Lando Norris. Er zijn nog vier races plus twee sprintraces.

