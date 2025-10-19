Oliver Bearman dacht na de sprintrace in Austin heel even dat hij een raceverbod had gekregen. De rookie kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het verlaten van de baan om zo voor Andrea Kimi Antonelli te blijven in de strijd om plek acht. De Haas-coureur kreeg daar echter geen strafpunten op zijn racelicentie voor, maar wist dat nog niet meteen: ‘Ik dacht even dat ik een raceverbod had gekregen.’

Terwijl alle aandacht ging naar de chaotische openingsronde op het Circuit of the Americas tijdens de sprintrace, gebeurde er nog meer in de verkorte racesessie. Tijdens een gevecht met Andrea Kimi Antonelli om de achtste plaats – en daarmee de laatste punten van de sprintrace – ging Oliver Bearman de baan af. Volgens de stewards behaalde de jonge coureur zo onterecht een voordeel, omdat hij voor de Italiaanse rookie bleef. Bearman kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het moment, en zakte daardoor uit de punten.

De vraag was echter of Bearman ook strafpunten op zijn racelicentie voor zijn actie zou krijgen. De Haas-coureur staat al op tien strafpunten. Nog twee punten en Bearman moet een race overslaan. In het FIA-document is te lezen dat de Brit echter geen strafpunten heeft gekregen, iets wat hij vlak na de sprintrace zelf nog niet wist.

‘Dacht even dat ik een raceverbod had’

“Ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar ik vond het behoorlijk hard”, blikt de jonge coureur eerlijk terug tegenover de media in Austin. “Eigenlijk dacht ik even dat ik een raceverbod had gekregen, dus ik was echt heel erg geïrriteerd.” Voor de rookie was daarnaast het hele weekend in Austin al uitdagend, want Haas heeft upgrades doorgevoerd aan de VF-25.

“En met de moeilijkheidsgraad van dit weekend voor mijzelf – als rookie op dit circuit in een sprintformat, een erg hobbelig circuit dat vrij uniek is en door de coureurs als vrij moeilijk wordt beoordeeld, plus het feit dat ik de upgrade alleen in de sprintkwalificatie op de auto heb gezet – was het echt een zware klus”, vervolgt Bearman. “Ik wist dat het een enorme uitdaging zou worden. Dus om hier op P8 te staan, ben ik echt heel trots op mezelf en op wat het team heeft bereikt.” Bearman begint vanaf de achtste plek aan de hoofdrace later vandaag.

