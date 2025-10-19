Yuki Tsunoda is na de kwalificatie in Austin niet te spreken over voormalig teamgenoot Liam Lawson. Volgens de Japanner reed de Nieuw-Zeelander in Q2 expres in de weg, waardoor hij voor Q3 uit de kwalificatie lag. ‘Hij doet dit soort dingen altijd expres’, beschuldigt Tsunoda de Racing Bulls-coureur. Lawson kan zich echter niet de uitspraken van de Japanner vinden.

Terwijl teamgenoot Max Verstappen vanaf pole aan de race in Austin mag beginnen, zat er voor Yuki Tsunoda niet meer in dan een dertiende startplek. De Japanner kwam niet verder dan Q2, deels doordat Liam Lawson tijdens zijn snelle ronde hem in de weg reed, zo claimt Tsunoda zelf. “Lawson hindert mij expres”, liet de Red Bull-coureur via de boordradio al zijn ongenoegen weten. “Hij rijdt heel erg langzaam in de bochten.”

Tsunoda zegt na de sessie niet verbaasd te zijn door de acties van zijn voormalig teamgenoot. “Met Lawson is het altijd hetzelfde liedje”, vertelt de Japanner, wanneer hem gevraagd wordt naar het moment waarop hij de Nieuw-Zeelander in Q2 tegenkwam. “Hij doet dit soort dingen altijd expres. Het is echt verschrikkelijk, maar het is typisch hem. Ik geef verder niks om hem, om eerlijk te zijn.” Volgens de Japanner had hij zonder het moment met Lawson namelijk wel Q3 gehaald. “Tot nu toe kan ik maar geen normale kwalificatie rijden. Dat is erg frustrerend, maar het is wat het is.”

Lawson reageert

Liam Lawson kan zich ondertussen niet in de uitspraken van zijn voormalig teamgenoot vinden. “Ik heb geen idee waar hij het over heeft”, zegt de Nieuw-Zeelander op zijn beurt. “Ik denk dat het verkeer hier altijd een beetje druk is, om eerlijk te zijn. Maar dit weekend hebben we er allemaal last van gehad. We zijn zelf gisteren in sector één flink gehinderd. Ik kan me niet voorstellen hoe ik hem precies in de weg kon rijden, maar het is nu eenmaal zo.”

