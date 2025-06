Ferrari-teambaas Fred Vasseur speelt een bijrol in de nieuwe Formule 1-film F1, zo onthulde hij in aanloop naar de GP van Canada. Tegelijkertijd meldden Italiaanse media dat Vasseur onder grote druk staat om het tij te keren bij de Scuderia. Hij zou mogelijk nog drie Grands Prix de tijd krijgen om zich te bewijzen, mocht hij een nieuw contract voor 2026 willen bemachtigen. Vasseur grapte dat hij dankzij zijn acteerdebuut inmiddels uitzicht heeft op een carrière in Hollywood.

De media in Montréal vroegen Vasseur naar zijn rol in de nieuwe Formule 1-film – journalisten kregen donderdag al de kans om de productie op het grote scherm te bekijken. “Ik hoefde maar twee woorden te zeggen”, lichtte hij toe. “Het was niet heel bijzonder, maar het ging best goed. Nu kan ik op zoek naar een nieuwe baan”, grapte hij, in een luchtige verwijzing naar alle exit-geruchten rondom zijn persoon.

Ferrari heeft punten laten liggen

Later haalde Vasseur fel uit naar de Italiaanse pers, die deze week meldden dat Ferrari hem mogelijk de zak zou geven na 2025. “Genoeg is genoeg”, aldus de 57-jarige teambaas. “De media moeten onthouden dat ze te maken hebben met mensen, niet met objecten.” Na een weinig indrukwekkende seizoensstart gelooft Vasseur dat Ferrari inmiddels goede stappen zet – in de afgelopen twee races eindigde het team tweemaal op het podium.”Het oorspronkelijke doel was om voor het kampioenschap te vechten”, gaf hij toe. “Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen – voor McLaren, Red Bull, Mercedes. Wat dat betreft loopt McLaren momenteel gewoon een stap voor. Wij hebben het aan onze kant simpelweg niet goed genoeg gedaan. In China werden we nog gediskwalificeerd – toen stonden we ineens 60 punten achter. “

LEES OOK: Onze man in Montreal: Bijslapen tijdens voorpremière ‘F1 The Movie’

“Daarna hebben we ons redelijk hersteld, althans in vergelijking met Red Bull en Mercedes”, vervolgde Vasseur hoopvol. “We moeten onszelf elke dag blijven verbeteren. Soms hebben we kansen laten liggen en niet het niveau gehaald van vorig jaar. Maar als je de titel wilt winnen – dat zagen we in 2024 al – dan kun je je geen puntenverlies permitteren.”

Na de geruchten over zijn vermeende vertrek betuigden beide Ferrari-coureurs hun steun aan Vasseur. Hamilton verklaarde dat hij ‘alleen met Fred wil winnen’, waarop Leclerc benadrukte dat het drietal – Vasseur, Hamilton en hijzelf – een ‘gedeelde visie’ heeft.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.