Ferrari reist zondag met een fikse kater en een hoop huiswerk terug naar Maranello. Het team dat aan het begin van het seizoen nog zo dominant was, zag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan Charles Leclerc en Carlos Sainz uitvallen.

Het Italiaanse team leek het voorafgaand aan de race prima voor elkaar te hebben. Leclerc startte van pole, terwijl Sainz vanaf de vierde startplaats mocht vertrekken. Na twintig ronden zat de race er voor beide coureurs echter al op. Sainz viel in de negende ronde uit met hydraulische problemen. Elf ronden later was het de beurt aan Leclerc om de race te staken. Zijn F1-75 had te kampen met motorische problemen.

Charles Leclerc met een flinke rookpluim op weg naar de pits (Motorsport Images)

Motorwissels en gridstraffen

Een dubbele nul dus, waar concurrent Red Bull het maximale aantal punten pakte. Met nog 14 races te gaan, lijkt het er niet op dat Ferrari zonder kleerscheuren (gridstraffen door motorwissels) het einde van het seizoen haalt. En dat baart teambaas Mattia Binotto toch wel enige zorgen, zo zei hij na de race tegen Sky Sports F1. “Ik denk dat we het al zeiden voor we hier in Bakoe aankwamen. Betrouwbaarheid is altijd een belangrijke factor in de strijd, naast de prestaties. Als team hebben we afgelopen winter hard doorgewerkt om de auto te ontwikkelen. Maar we hebben nu gezien dat we nog niet helemaal betrouwbaar zijn.”

Toch is Binotto niet volslagen in paniek. “Er is werk aan de winkel, maar omdat we bij de start van het seizoen niet euforisch waren, zijn we nu ook niet volledig uit het veld geslagen. Ik denk dat het team gefocust zal blijven en hard zal werken om de problemen aan te pakken, zodat we gewoon sterker zijn voor de toekomst.”

Uitvalbeurten klantenteams

Om de vraagtekens groter te maken vielen ook de door Ferrari aangedreven Haas van Kevin Magnussen en de Alfa Romeo van Guanyu Zhou uit. Het is echter nog te vroeg om die uitvalbeurten aan Ferrari te koppelen, zei Binotto. “Ik denk dat we eerst moeten begrijpen en analyseren wat er vandaag gebeurd is. Niet al deze problemen zijn hetzelfde. Misschien kunnen we sommige problemen zeer snel oplossen. Ik weet het nog niet.”