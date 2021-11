Ferrari-teambaas Mattia Binotto is blij met de vooruitgang van zijn team dit seizoen. Met name het sterke optreden van de Scuderia in de Verenigde Staten stemt de Italiaan positief: “We waren duidelijk sneller dan McLaren.”

“In Mexico rijden we met maximale downforce, het is een circuit waar vermogen minder belangrijk is”, zegt teambaas Mattia Binotto, vooruitblikkend op de Mexicaanse Grand Prix. “We hebben nog steeds wel een gat naar Mercedes, maar ik denk dat Mexico meer in ons voordeel zal zijn in vergelijking met Austin.”

Uiteraard is er veel aandacht voor de strijd tussen Mercedes en Red Bull, maar Ferrari vecht met McLaren om de derde plek bij de constructeurs. McLaren heeft nog altijd een voorsprong, al is die de afgelopen races alleen maar geslonken tot 3,5 punten. Binotto gelooft dat zijn team in Mexico weer wat sterker zal zijn dan in de Verenigde Staten, waar het toch al goed presteerde met de vierde en zevende plek voor Charles Leclerc en Carlos Sainz.

“Over het algemeen is de McLaren dit jaar altijd zeer competitief geweest in de middelsnelle en hogesnelheidsbochten, dat was ook het geval in Austin”, stelt Binotto. “Maar als je naar de prestaties van dat weekend kijkt, stonden we voor ze. Dat was duidelijk te zien in de kwalificatie en Charles was gemiddeld een halve seconde per ronde sneller dan Ricciardo in de race en eindigde 25 seconden voor hem.”

“Wij waren dus duidelijk sneller en op papier was het niet echt een circuit dat bij onze auto paste. Daarom ben ik blij met de vooruitgang die ik de afgelopen races heb gezien”, aldus Binotto. “Dat is ook te danken aan de krachtbron, voor zowel de kwalificatie als de race. Dat geeft me wat vertrouwen voor de komende races.”

