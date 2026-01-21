Ook Mattia Binotto – tegenwoordig hoofd van Audi’s F1-project – reageert op de geruchten rondom de motortruc van Mercedes en Red Bull. De oude werkgever van de voormalig Ferrari-teambaas zou naar verluidt samen met Honda en Audi een protest willen indienen tegen de vermeende truc na de aankomende GP Australië. Volgens Binotto gaat dat echter niet zomaar: ‘Je kunt protesteren als je weet waartegen je protesteert’.

Hoewel de eerste race van het 2026-seizoen nog verreden moet worden, houdt de controverse rondom de vermeende motortruc van Mercedes en Red Bull de gemoederen al flink bezig. De beide teams zouden naar verluidt een maas in het nieuwe motorreglement hebben gevonden, waardoor ze de compressieverhouding van hun krachtbronnen kunnen vergroten. Het Duitse Blick meldde al eerder dat met name Ferrari zich zorgen maakt over het vermeende voordeel van de twee concurrenten.

Protest

Ferrari, samen met motorfabrikanten Audi en Honda, zou naar verluidt daarom een protest willen indienen bij de FIA zodra de eerste race in Melbourne is verreden. Mattia Binotto – tegenwoordig hoofd van Audi’s F1-project – waarschuwt echter dat dat niet zo makkelijk zal gaan. “Je kunt protesteren als je weet waartegen je protesteert”, zegt de Italiaan tegenover The Race. Toch maakt ook Binotto zich zorgen. “Als het echt zo is, dan is er zeker sprake van een aanzienlijk verschil in prestaties en rondetijden, en dat zou een verschil maken als we aan de competitie beginnen.”

De FIA heeft vooralsnog voor 22 januari een vergadering ingepland om onder meer de vermeende truc voor de compressieverhouding te bespreken. Binotto verwacht echter niet dat de vergadering concrete regelwijzigingen gaat opleveren. “Ik denk niet dat er duidelijkheid of compromissen zullen komen”, legt hij uit. “De vergadering is meer bedoeld om verder te bespreken hoe we een methodologie voor de toekomst kunnen verbeteren of ontwikkelen om de compressieverhoudingen in bedrijfsomstandigheden (in actie op het circuit, red.) te meten. Op dit moment doen we dat (meten, red.) in koele omstandigheden met de motor gedemonteerd, dus je moet misschien tot het einde van het seizoen wachten om te weten of je aan de regels voldoet.”

