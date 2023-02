Het Formule 1-team van Alpine was vanavond de laatste in de rij om haar Formule 1-bolides voor komend seizoen te presenteren. Los van de auto heeft de Franse renstal met Esteban Ocon en Pierre Gasly in ieder geval een licht ontvlambare line-up.

Beide coureurs zijn bepaald geen vrienden van elkaar, ondanks dat ze vorige maand op social media nog een geregisseerd staaltje teambuilding lieten zien. Ze bezochten in het bijzijn van Ferrari-collega Charles Leclerc een NBA-match. Desondanks verwacht Jeroen Bleekemolen vuurwerk komend seizoen bij Alpine. Op de baan, maar zeker ook ernaast.

“Of het een probleem is dat Ocon en Gasly geen vrienden zijn? Ja, ik denk van wel. Als je elkaar dwarszit, help je elkaar en het team niet verder. Je moet daar een balans in vinden en ik denk dat zij elkaar gaan dwarszitten”, meent Jeroen Bleekemolen. “Ocon en Gasly zijn heel goede coureurs, maar zij hebben voor mij niet die Alonso-factor, waardoor een monteur denkt: ik sleutel nog even een half uurtje langer door dan eigenlijk de bedoeling was.”

