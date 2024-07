Wat is er nodig om te heersen in Formule 1? De Engelse journalist Ben Hunt biedt in het boek Het inside verhaal van Red Bull Racing een blik achter de schermen bij het team van Max Verstappen. In gesprek over het duiden van succes, tegenslag en anekdotes uit 20 jaar Red Bull in F1. (En FORMULE 1 Magazine verloot 10 gratis exemplaren – lees hieronder hoe je mee kunt dingen!)

Red Bull Racing is inmiddels al twee decennia actief in de Formule 1. Besloot je daarom nu dit boek te schrijven?

“De gedachte was er al langer. Maar nu het twintig jaar geleden is dat Red Bull de Formule 1 binnenstormde, leek het een extra goed moment. Het geeft de kans om een lange periode te beschrijven, de ontwikkelingen daarin, de coureurs, de successen en tegenslagen en ga zo maar door. Alles waar een bijzonder team zoals Red Bull mee te maken kreeg. Want bijzonder is het, een niet alledaags team, al vanaf het begin. En dit boek biedt de mensen de kans daar van binnenuit over te lezen.”

Hoe lang heb je erover gedaan om dit boek te schrijven?

“Uiteindelijk zo’n acht maanden in totaal. Eigenlijk wilden we het boek afgelopen december al uitbrengen. Het duurde vervolgens nog net iets langer allemaal, tot afgelopen maart. Maar dat was niet erg.”

De hele rel rond Christian Horner met de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag aan zijn adres; dat speelde op dat moment ook.

“Ja, maar het heeft weinig invloed gehad. Christian is de teambaas, dat was zo en is zo, ook in die hele twintig jaar al. Hij speelt dan ook een cruciale rol in het boek, daar verandert de actualiteit op zo’n moment even niets aan. De enige update die nu wel een rol speelt, is het inmiddels aangekondigde vertrek van Adrian Newey. Daar doe ik dus nog wat mee. Maar het is ook geen boek over vandaag de dag natuurlijk, maar een blik op alles wat Red Bull deed en beleefde in de afgelopen 20 jaar, hoe dat eraan toe ging en waarom.”

