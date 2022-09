De Duitse autofabrikant BMW heeft momenteel ‘absoluut geen interesse’ in een deelname aan de Formule 1. Het bedrijf wil zich de komende jaren blijven richten op het LMDh-project van het World Endurance Championship en IMSA.

BMW was tussen 2000 en 2009 actief in de Formule 1, waarbij het eerst samenwerkte met Williams en vervolgens overstapte naar Sauber. Door de nieuwe motorformule vanaf 2026 is er meer interesse gekomen van autofabrikanten, waaronder Audi en Porsche. Audi heeft inmiddels al aangekondigd dat het in 2026 in de Formule 1 stapt, Porsche was op zoek naar een deal met Red Bull maar die onderhandelingen zijn gestaakt.

Omdat er in die nieuwe motorregels vanaf 2026 een nadruk ligt op meer elektrisch vermogen, werd BMW genoemd als mogelijke nieuwkomer. De autofabrikant voelt er op dit moment echter weinig voor. Het merk zet vol in op het LMDh-project en denkt niet aan de Formule 1. “Je moet realistisch zijn”, zegt Andreas Roos, hoofd van BMW M Motorsport, tegen Motorsport-Total.com.

Roos benadrukt dat het ‘voor ons geen probleem is’ dat BMW niet actief is in de Formule 1. “We hebben op dit moment absoluut geen interesse”, verzekert hij. De Formule 1 is voor BMW geen interessante optie omdat het lang duurt voordat het project succesvol is. “Je hebt een heel hoge investering in de Formule 1. Tot die terugkomt moet je heel lang heel succesvol zijn. Dus we zijn blij met de grote verscheidenheid aan projecten die we momenteel in de autosport hebben.”

Bovendien wil BMW niet enkel ‘puur om marketingredenen’ aan de Formule 1 meedoen, benadrukt Frank van Meel, CEO van BMW M Motorsport. De Duitse autofabrikant wil liever werken met technologie waar zij in de productie wat aan hebben. “Daarom is LMDh duidelijk belangrijker voor ons dan de Formule 1. Het staat te ver af van onze serie M-producten, maar ook te ver weg qua tijd als we het over elektrificatie hebben.”