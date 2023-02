Audi, Ford en waarschijnlijk Porsche: allemaal nieuwe fabrikanten die vanaf 2026 in de Formule 1 stappen. De sport introduceert dan een gunstige en aantrekkelijke motorformule voor nieuwe fabrikanten, maar een merk als BMW heeft nooit zo’n interesse uitgesproken. Andreas Roos, motorsportbaas van het Duitse merk, geeft uitleg.

De nieuwe motorformule in de Formule 1, vanaf 2026 van kracht, legt de nadruk op kostenbesparing en duurzaamheid terwijl de complexe MGU-H verdwijnt. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker voor nieuwe fabrikanten om tot de koningsklasse van de autosport toe te treden. Zo hebben Audi en Ford al bevestigd dat zij vanaf 2026 in de Formule 1 te vinden zullen zijn. Audi gaat als fabrieksteam samenwerken met Sauber, Ford gaat op motorisch en strategisch vlak samenwerken met Red Bull.

Een ander merk dat interesse heeft getoond is Porsche. Zij leken in eerste instantie de samenwerking met Red Bull aan te gaan, maar de onderhandelingen liepen volgens Red Bull-teambaas Christian Horner spaak doordat Porsche te veel invloed wilde hebben op het team.

Lees ook: BMW heeft ‘absoluut geen interesse’ in deelname aan Formule 1

Omdat er in die nieuwe motorregels vanaf 2026 een nadruk ligt op meer elektrisch vermogen, werd BMW genoemd als mogelijke nieuwkomer. Het bedrijf liet echter vorig jaar al weten ‘absoluut geen interesse’ te hebben in de Formule 1. Het merk heeft volop ingezet op het hypercarproject van het World Endurance Championship (WEC) en het Amerikaanse IMSA-kampioenschap.

Dat heeft vooral te maken met het feit dat de Formule 1 ten opzichte van die raceklassen ‘achterloopt’ op het gebied van duurzaamheid, legt Andreas Roos, motorsportbaas van BMW, uit aan Speedcafe.com. “Als we eerlijk zijn gaat de Formule 1 vanaf 2026 over op hybride, dat gebeurt nu al maar dat is met een hybridesysteem dat totaal geen relevantie kent”, windt Roos er geen doekjes om.

“Zij gaan vanaf 2026 over op een hybridesysteem dat je nu al in auto’s ziet”, vervolgt Roos. “Maar dat gebeurt in 2026. Wij zijn nu al actief in het IMSA-kampioenschap en volgend jaar in het WEC met een hybridesysteem dat relevant is voor de auto’s op de weg. Dit is dus voor ons in feite al drie jaar eerder.”

Geen interesse

Daarom voelt het hypercarproject met de BMW V8 Hybrid LMDh als de ‘perfecte’ stap voor de ontwikkeling van de straatauto’s, benadrukt Roos. “En dat is waarom de Formule 1, voor ons, te laat die kant op gaat.” Naast het hybridesysteem ziet Roos de Formule 1 ook achterlopen op het gebied van duurzame brandstof. “Die wordt al gebruikt in de sportwagenracerij, maar de Formule 1 introduceert dit pas in 2026.”

Lees ook: Audi zet eerste stap en neemt minderheidsbelang in Sauber

Mocht het nog niet duidelijk zijn dat BMW geen interesse heeft in de Formule 1, maakt Roos dat nog eens duidelijk. “Het is voor ons totaal geen onderwerp van gesprek. We kijken op dit moment helemaal niet naar de Formule 1”, besluit de motorsportbaas van het Duitse autobedrijf.