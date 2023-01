Audi heeft een minderheidsbelang in de Sauber Group genomen. Het is de eerste belangrijke stap richting de samenwerking tussen de twee partijen vanaf 2026, wanneer het team doorgaat als fabrieksteam van Audi.

Audi kondigde vorig jaar bij de Grand Prix van België aan dat het vanaf 2026 toetreedt tot de Formule 1. Het was toen nog niet bekend op wat voor manier dat zou gebeuren, maar niet veel later bevestigde Audi dat het ging samenwerken met Sauber.

Vanaf 2026 gaat Sauber, dat na dit seizoen Alfa Romeo als titelsponsor verliest, door als fabrieksteam van Audi, waarbij het Duitse automerk de krachtbronnen zal ontwikkelen en produceren. Sauber blijft in die samenwerking verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het chassis.

De eerste stap richting de samenwerking vanaf 2026 is nu al gezet: Audi heeft een minderheidsbelang genomen in de Sauber Group. Om hoeveel procent het gaat, maken de partijen niet bekend. “De Sauber Group is verheugd aan te kondigen dat Audi, volgens de in oktober vorig jaar geschetste plannen, in januari 2023 een minderheidsbelang in de Sauber Group heeft genomen”, laat Sauber weten. “Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar Audi’s toetreding tot de Formule 1, gepland voor 2026, waarvoor de Sauber Group de strategische partner van het Duitse merk zal zijn.”

Om de overgang van Sauber naar Audi zo soepel mogelijk te laten verlopen, stelde Sauber onlangs Andreas Seidl aan als haar nieuwe CEO. De Duitser kwam over van McLaren waar hij de afgelopen jaren de teambaas was en is als CEO verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen de twee partijen op weg naar het seizoen 2026. In de tussentijd heeft Alfa Romeo geen nieuwe teambaas aangesteld, maar wees het wel Sauber-directeur Alessandro Alunni Bravi aan als nieuwe teamvertegenwoordiger.