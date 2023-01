In 2028, het derde seizoen dat zij actief zullen zijn in de Formule 1, wil Audi meedoen om de zeges. Dat is, stelt CEO Adam Baker van Audi Formula Racing, een ‘realistisch doel’.

Audi stapt in 2026 in de Formule 1 nadat het jarenlang interesse toonde in een deelname aan de koningsklasse van de autosport. Het Duitse automerk doet dat als fabrieksteam na een deal met Sauber, dat onlangs oud-McLaren-teambaas Andreas Seidl als CEO aanstelde om de overgang naar Audi in goede banen te leiden.

Lees ook: Seidl per direct weg bij McLaren en op weg naar Sauber Audi, Stella nieuwe teambaas

Een compleet nieuw team zal het dus niet zijn, al is er wel een duidelijke verandering: Sauber blijft verantwoordelijk voor het chassis, Audi gaat de krachtbronnen produceren. Bij Audi hebben ze nu al hoge verwachtingen van het nieuwe project. “We willen binnen drie jaar competitief zijn”, zegt Adam Baker, de CEO van Audi Formula Racing, tegen AS. “Dat is een realistisch doel. We willen in het derde seizoen meedoen voor de overwinningen.”

Dat Audi nu al weet dat het vanaf 2026 deelneemt aan de Formule 1, is volgens Baker een groot voordeel. “We hebben 42 maanden tot de eerste race. Dit moet een van de vroegste beslissingen van een fabrikant van de afgelopen dertig jaar zijn”, stelt de CEO. “Ook is 2026 het begin van een nieuw reglementencyclus terwijl anderen meestal tijdens zo’n cyclus zijn ingestapt.”

Lees ook: Hoe de transfer van Vasseur een rol speelde in eerder vertrek Seidl bij McLaren

“De krachtbronnen zullen veranderen, maar dat geldt ook voor het chassis”, vervolgt Baker. “In zekere zin kan het voordeel van de teams met ervaring worden teruggedraaid en wordt het voor nieuwe fabrikanten gemakkelijker om mee te strijden”, aldus de in Australië geboren Duitser.