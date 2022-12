Eind 2025, dan zou McLaren-teambaas Andreas Seidl het team verlaten. De bestemming van de Duitser stond voor McLaren-CEO Zak Brown al vast: Audi. Het plan was voor McLaren om tot eind 2025 door te gaan met Seidl, maar door het nieuws van Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur – en een telefoontje van Finn Rausing van Sauber – raakte alles in een stroomversnelling.

McLaren maakte dinsdagochtend, een hectische ochtend met alle teambaastransfers, bekend dat het niet eind 2025, maar per direct afscheid neemt van teambaas Andreas Seidl. De Duitser was een belangrijke pion in de vooruitgang van het Britse team sinds zijn aanstelling in 2019, maar gaat per direct aan de slag bij Alfa Romeo-Sauber. Daar moet Seidl als CEO zorgen voor een goede transitie van Sauber naar Audi, dat vanaf 2026 als fabrieksteam in de Formule 1 rijdt.

McLaren-CEO Zak Brown laat weten dat Seidl tijdig heeft laten weten dat hij zou vertrekken, maar dat was aan het einde van het contract dat tot en met 2025 liep. “Andreas, die het de afgelopen seizoenen geweldig heeft gedaan, heeft mij op transparante wijze tijdens het seizoen geïnformeerd dat hij zou vertrekken zodra zijn contract zou aflopen”, zegt Brown in gesprek met media, waaronder FORMULE 1.

Lees ook: Seidl per direct weg bij McLaren en op weg naar Sauber Audi, Stella nieuwe teambaas

“Het was waarschijnlijk vrij duidelijk wat zijn bestemming zou worden”, doelt Brown op de intrede van Audi vanaf 2026, waar Seidl dan aan de slag zou gaan. Seidl heeft al voor de Volkswagen Groep gewerkt, onder andere als teambaas van het Porsche LMP1-project. “Dat was best begrijpelijk vanwege zijn achtergrond.”

“Op dat moment,” verklaart Brown, “waren we van plan om voor de nabije toekomst door te blijven gaan omdat we een gezonde band hebben en hij een sterke werkdiscipline had. We waren van plan om aan het einde van het seizoen aan te kondigen dat er een verandering zou komen na 2025.”

Vroegtijdig vertrek Seidl

Die aankondiging zou dan gepaard gaan met het nieuws van een opvolger, die al een tijdje bij McLaren werkt: Andrea Stella. De Italiaan was de eerste keus van Brown en hij belde hem ook als eerste op. Toen het nieuws van Frédéric Vasseur, die van Sauber naar Ferrari gaat en daar Mattia Binotto vervangt, naar buiten kwam, gevolgd door een telefoontje van Finn Rausing van Sauber met de vraag of Seidl eerder weg kon, raakte alles in een stroomversnelling.

Lees ook: Geen verrassing meer: Ferrari bevestigt komst Vasseur als nieuwe teambaas

Plots werden er gesprekken gevoerd over het mogelijk vroegtijdig loslaten van Seidl, die dan als CEO aan de slag zou gaan bij Sauber. Toen McLaren vaststelde dat het met Stella het nodige talent had om door te gaan, en Stella ja had gezegd, gaf het bestuur groen licht. “Andrea was altijd onze eerste keus”, geeft Brown aan. “Nu hebben we hem als teambaas en iedereen binnen het team is daar enthousiast over.”

Wanneer Seidl bekendmaakte dat hij van plan was om eind 2025 te stoppen? “Na de eerste race en voor de laatste race”, lacht Brown, die die informatie liever voor zichzelf houdt. “Maar het was ruim op tijd”, verzekert de Amerikaan.

Lees ook: Verrassende exit bij Williams: teambaas en CEO Capito vertrekt na twee jaar alweer

Opvallend feit is dat McLaren Seidl per direct heeft laten gaan, waar Formule 1-teams normaliter vertrekkend personeel op een verplichte verlofperiode, ook wel de gardening leave genoemd, laten gaan. “We hebben een geweldige band”, benadrukt Brown, die op geen enkel moment aan zo’n verlofperiode heeft gedacht.