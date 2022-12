Andreas Seidl is per direct vertrokken bij McLaren en begint in januari met Audi aan een nieuw avontuur bij Sauber. Andrea Stella maakt bij McLaren promotie en wordt teambaas.

Seidls vertrek hing al in de lucht, met geruchten dat de voormalig teambaas van Porsche’s endurance-team zou terugkeren bij de overkoepelende Volkswagen Group. Dat stapt per 2026 immers de Formule 1 in met Audi, dat al een aanzienlijk belang in Sauber (nu nog Alfa Romeo Sauber) heeft genomen. Seidl kent Sauber sowieso goed: in de BMW-jaren van dat team, was hij er ook al vier jaar werkzaam.

“Ik kan niet wachten om me bij het team aan te sluiten en met alle collega’s van de Sauber Group onze ambitieuze doelen na te streven”, vertelt Seidl. Bij Sauber neemt Seidl het stokje over van Frédéric Vasseur, die naar Ferrari gaat. Opvallend genoeg wordt in het persbericht waarin Seidl wordt aangekondigd, met geen woord over Audi en de hele overname gerept.

Dat komt dan mogelijk doordat Audi dus pas in 2026 de Formule 1 betreedt en Sauber nog tot en met eind 2023 aan Alfa Romeo verbonden is. Bij Sauber zal Seidl overigens niet als teambaas in de boeken staan, maar als CEO. Naar een daadwerkelijke teambaas wordt nog gezocht, meldt de Zwitserse formatie, die hoopt snel met nieuws te komen.

McLaren promoveert Stella

Bij McLaren worden de taken die Seidl neerlegt opgepakt door Andrea Stella. De Italiaan is al sinds 2015 in dienst van McLaren, waar hij sinds 2019 executive director racing is. “Het is een privilege om de rol van teambaas van McLaren op me te nemen. Ik ben CEO Zak Brown en de aandeelhouders zeer dankbaar voor hun vertrouwen.”

Het doel van McLaren, in 2022 vijfde in het WK, is uiteraard de weg naar boven vinden. Daar is het team realistisch over, zegt Stella. “We weten dat we veel werk te doen hebben, maar ik heb er vertrouwen in deze reis met dit getalenteerde en ervaren team – dat de echte racing spirit heeft – te ondernemen.”

Brown is dankbaar

CEO Brown denkt in Stella de juiste man aan het roer te hebben staan. “Hij is zeer getalenteerd en een ervaren en gerespecteerd teamlid.” Dat McLaren iemand van binnenuit heeft aangewezen, onderstreept volgens Brown hoe sterk het team over de hele linie is. Brown spreekt verder een woord van dank uit aan Seidl: “Hij heeft geweldig leiding gegeven aan het team en ons op het pad naar boven geholpen.”

“Ik ben Andreas verder dankbaar dat hij heel transparant is geweest tijdens dit hele proces. Dat heeft ons de tijd gegeven erop in te spelen.” Seidl zelf wenst McLaren en Stella het beste. “Ik ben in 2019 bij McLaren gekomen en genoot van de samenwerking met Zak en het team. We hebben goede resultaten behaald en ik zal altijd mooie herinneringen aan dit team bewaren.”

