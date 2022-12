Ferrari heeft bevestigd dat Frédéric Vasseur de nieuwe teambaas van de Scuderia wordt. Het nieuws komt niet als verrassing, nadat er al weken geruchten rondgingen over de overstap en Vasseur en zijn vorige werkgever Alfa Romeo dinsdagochtend bekendmaakten uit elkaar te gaan.

Lees ook: Alfa Romeo bevestigt vertrek van Vasseur

Vasseur neemt bij Ferrari de taken over van Mattia Binotto, die eind december afscheid neemt als teambaas. “Ik ben verheugd en vereerd dat ik als teambaas van Ferrari aan de slag mag”, vertelt Vasseur, die op 9 januari zal beginnen bij het Italiaanse team. “Mijn hele leven wordt gedomineerd door de passie voor het racen, en Ferrari is dan natuurlijk de top van de autosport.”

“Ik verheug me erop met het getalenteerde en gepassioneerde team van Ferrari in Maranello aan het werk te gaan”, vervolgt Vasseur. “Ik wil de geschiedenis en het erfgoed van Ferrari eer aandoen.”

Benedetto Vigna, Ferrari’s CEO, knijpt zijn handen dicht met de komst van Vasseur. “Gedurende zijn carrière heeft hij zijn technische kennis als engineer gecombineerd met de gave het beste uit zijn teams en coureurs te halen. Deze aanpak en deze manier van leidinggeven, is precies wat we nodig hebben om Ferrari met nieuwe energie vooruit te pushen.”

Goed CV

De 54-jarige Vasseur heeft een lange staat van dienst in de autosport. De van huis uit dus als engineer opgeleide Fransman richtte midden jaren negentig het ASM team op, dat grote successen boekte in de Formule 3. ASM vormde later de basis voor ART Grand Prix, dat sinds 2005 in vrijwel alle grote opstapklassen vertegenwoordigd is.

De Formule 2 is daarbij natuurlijk de kers op de taart, met ART dat één van de absolute topteams in de Formule 2 is, net zoals het daarvoor in de GP2 was. ART was zo voor talloze coureurs de laatste halte onderweg naar de Formule 1, waaronder Lewis Hamilton, George Russell, Nico Rosberg en Nico Hülkenberg.

Versterking voor Leclerc?

Ferrari-coureur Charles Leclerc, in 2022 tweede in het WK, heeft ook een verleden bij ART én met Vasseur. De Monegask werd in 2016 kampioen in de GP3 voor de formatie, terwijl hij daarna in 2018 bij Alfa Romeo Sauber in zijn eerste Formule 1-seizoen Vasseur als teambaas had.

De komst van Vasseur naar Ferrari wordt als mogelijke versterking voor Leclerc gezien. Dit nadat het naar verluidt niet meer boterde tussen Leclerc en Binotto, na een 2022 dat sterk begon, maar met veel fouten, pech en strategische blunders eindigde terwijl Ferrari het spoor bijster raakte.

Silly season voor teambazen

Voor Vasseur wordt Ferrari overigens het derde Formule 1-team in zeven jaar tijd. Hij zette zijn eerste stappen in de koningsklasse in 2016 als racing director en teambaas bij Renault, maar dat werd geen succes. Na een jaar was hij vertrokken bij de Franse fabrieksformatie. In 2017 streek hij neer bij Sauber, wat nu Alfa Romeo Sauber is, maar wordt overgenomen door Audi.

Met de komst van Audi bij Sauber, is de verwachting dat McLaren-teambaas Andreas Seidl daar op al dan niet lange termijn de touwtjes in handen krijgt. Of daarvoor eerst een tussenpaus wordt aangesteld, is nog niet duidelijk. Het is sowieso druk op de teambazenmarkt, want Williams en CEO en teambaas Jost Capito maakten maandag bekend uit elkaar te gaan.

Lees ook: ‘Seidl verlaat McLaren na vier jaar, gaat aan de slag voor Audi F1’